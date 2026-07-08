Der Norweger nahm in seiner Jugend einen Song auf. Nun wurde er von Kygo neu vertont.

Nicht nur in der Schweiz ist das WM-Fieber spätestens nach dem Erreichen des Viertelfinals ausgebrochen – auch in Norwegen dominiert König Fussball. Erling Haaland, Martin Ödegaard & Co. schafften das Kunststück, Rekordweltmeister Brasilien im Achtelfinal aus dem Weg zu räumen. Zur «Belohnung» gibt's eine neue WM-Hymne mit Hit-Potenzial.

So postete der norwegische Star-DJ Kygo einen Song auf Instagram, der auf einem alten Rap-Track mit Haaland basiert. Der Stürmer hatte 2016 mit seinen damaligen U17-Nationalmannschaftskollegen Erik Botheim und Erik Tobias Sandberg das Lied «Kygo jo» aufgenommen.

Kygo fragte seine Follower vor dem WM-Achtelfinal Norwegens gegen Brasilien, ob er das Lied neu vertonen solle, falls Haaland ein Tor erziele. Norwegens Stürmerstar hatte mit «Ja, ja, ja oder ja!!!!!!!!» geantwortet und seinen Teil der Abmachung mit einem Doppelpack erfüllt. Kygo hielt ebenfalls Wort und veröffentlichte das Lied in der Nacht auf Mittwoch.

Nun könnte der Song, der vor knapp 10 Jahren aus Langeweile aufgenommen wurde, zum ganz grossen Hit werden. Und der 25-jährige Haaland auch neben dem Fussballplatz zum Star werden.

Haalands Doppelpack gegen Brasilien

Übrigens: Die Norweger sind ein möglicher Halbfinal-Gegner der Schweizer Nati. Besiegt die Schweiz im Viertelfinal Argentinien und Norwegen England, steht man sich im Halbfinal gegenüber.