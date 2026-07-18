So kam Spanien in den WM-Final: Wir haben den Weg noch einmal nachgezeichnet.

Legende: Zweimal der späte Held Mikel Merino. EPA/CHRISTOPHER TORRES

Gruppenphase: Ohne zu überzeugen aber dennoch problemlos

Mit einem enttäuschenden 0:0 gegen Kap Verde startete Spanien in die WM. An Goalie Vozinha gab es einfach kein Vorbeikommen. Danach kam die «Roja» jedoch besser ins Rollen. Ein 4:0 gegen Saudi-Arabien und ein 1:0 gegen Uruguay sicherten den Iberern den Gruppensieg.

Sechzehntelfinal: 3:0 vs. Österreich

Die erste Hürde in der K.o.-Phase nahm Spanien souverän. Mikel Oyarzabal traf gegen ein chancenloses Österreich doppelt.

Achtelfinal: 1:0 vs. Portugal

Spannender machten es die Spanier im Achtelfinal gegen Portugal. Erst in der Nachspielzeit traf Joker Mikel Merino zum entscheidenden 1:0.

Viertelfinal: 2:1 vs. Belgien

Nach 41 Minuten im Viertelfinal war es passiert: Spanien kassierte das erste Gegentor an der WM. Vom 1:1-Ausgleich liess sich der Europameister aber nicht verunsichern. Wieder schlug Merino spät zu, dieses Mal in der 88. Minute.

Halbfinal: 2:0 vs. Frankreich

Gegen die französische Mega-Offensive liessen die Spanier hinten quasi nichts zu. Vorne netzten sie dafür zweimal ein. Dank dem verdienten 2:0-Erfolg steht das Team von Luis de la Fuente im WM-Final und greift nach dem zweiten Titel der Geschichte.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den WM-Final zwischen Spanien und Argentinien in New York live auf SRF zwei und in der SRF Sport App. Ab 19:00 Uhr stimmen wir Sie auf das grosse Endspiel ein. Anpfiff ist um 21:00 Uhr. Die Partie kommentiert Sascha Ruefer. Im Studio diskutiert Moderator Rainer Maria Salzgeber mit den Gästen Fabian Frei, Peter Zeidler und Mladen Petric.

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