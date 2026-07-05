Wer trifft in den WM-Viertelfinals auf wen? Hier gibt's den Überblick.

Legende: Stehen sich auch 2026 wieder gegenüber Kylian Mbappé (l.) und Achraf Hakimi im WM-Halbfinal 2022. Imago/Uwe Kraft (Archiv)

Momentan ist an der WM in Nordamerika Achtelfinal-Zeit. Die letzte Begegnung in der zweiten K.o.-Runde wird am späten Dienstagabend um 22:00 Uhr die Partie Schweiz – Kolumbien sein. Dann stehen sämtliche Viertelfinals fest. So schauen sie aus:

1. Viertelfinal: Frankreich vs. Marokko

Spieldatum: Donnerstag, 9. Juli, um 22:00 Uhr

Spielort: Foxborough (Boston), USA – Kapazität: 65'000

Im Kampf um das 1. Halbfinal-Ticket kommt es zum Duell zwischen Frankreich und Marokko. Vor 4 Jahren standen sich die beiden Teams in der Vorschlussrunde gegenüber. Damals setzte sich das Team von Didier Deschamps dank Toren von Theo Hernandez und Randal Kolo Muani mit 2:0 durch. In insgesamt 6 Aufeinandertreffen bisher setzte es 4 Siege für «Les Bleus» und 2 Unentschieden ab. An der Ostküste der USA will Marokko nun aber seinen 1. Sieg einfahren und sein WM-Märchen fortsetzen.

2. Viertelfinal: Portugal/Spanien vs. USA/Belgien

Spieldatum: Freitag, 10. Juli, um 21:00 Uhr

Spielort: Los Angeles, USA – Kapazität: 70'000

3. Viertelfinal: Brasilien/Norwegen vs. Mexiko/England

Spieldatum: Samstag, 11. Juli, um 23:00 Uhr

Spielort: Miami, USA – Kapazität: 65'000

4. Viertelfinal: Argentinien/Ägypten vs. Schweiz/Kolumbien

Spieldatum: Sonntag, 12. Juli, um 03:00 Uhr

Spielort: Vancouver, Kanada – Kapazität: 54'000

Service zur FIFA WM 2026