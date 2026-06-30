Seit Sonntag, 28. Juni, läuft an der WM die K.o.-Phase. Bis zur Titelvergabe am 19. Juli in New York City dauert es noch eine Weile, und auch die Achtelfinals werfen erst ihre Schatten voraus. Nach und nach nimmt das Tableau mit den letzten 16 im Turnier verbliebenen Mannschaften Form an.
Wir fassen die Achtelfinal-Affichen zusammen (alle Angaben in Schweizer Zeit und sämtliche Spiele sind live bei SRF zu sehen):
1. Achtelfinal: Kanada vs. Marokko
- Spieldatum: Samstag, 4. Juli, um 19:00 Uhr
- Spielort: Houston, USA – Kapazität: 72'000
2. Achtelfinal: Paraguay vs. Frankreich/Schweden
- Spieldatum: Samstag, 4. Juli, um 23:00 Uhr
- Spielort: Philadelphia, USA – Kapazität: 69'000
3. Achtelfinal: Brasilien vs. Elfenbeinküste/Norwegen
- Spieldatum: Sonntag, 5. Juli, um 22:00 Uhr
- Spielort: New York City – Kapazität: 82'500
4. Achtelfinal: Mexiko/Ecuador vs. England/DR Kongo
- Spieldatum: Montag, 6. Juli, um 02:00 Uhr
- Spielort: Mexico City – Kapazität: 83'000
5. Achtelfinal: Portugal/Kroatien vs. Spanien/Österreich
- Spieldatum: Montag, 6. Juli, um 21:00 Uhr
- Spielort: Dallas, USA – Kapazität: 94'000
6. Achtelfinal: USA/Bosnien-Herzegowina vs. Belgien/Senegal
- Spieldatum: Dienstag, 7. Juli, um 02:00 Uhr
- Spielort: Seattle, USA – Kapazität: 69'000
7. Achtelfinal: Argentinien/Kap Verde vs. Australien/Ägypten
- Spieldatum: Dienstag, 7. Juli, um 18:00 Uhr
- Spielort: Atlanta, USA – Kapazität: 75'000
8. Achtelfinal: Schweiz/Algerien vs. Kolumbien/Ghana
- Spieldatum: Dienstag, 7. Juli, um 22:00 Uhr
- Spielort: Vancouver, Kanada – Kapazität: 52'497