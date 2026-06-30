Wer trifft in der 2. Runde der K.o.-Phase an der WM-Endrunde in Nordamerika zwischen dem 4. und 7. Juli auf wen? Hier gibt's den kompakten Überblick.

Die erste Achtelfinal-Affiche an der WM steht fest

Seit Sonntag, 28. Juni, läuft an der WM die K.o.-Phase. Bis zur Titelvergabe am 19. Juli in New York City dauert es noch eine Weile, und auch die Achtelfinals werfen erst ihre Schatten voraus. Nach und nach nimmt das Tableau mit den letzten 16 im Turnier verbliebenen Mannschaften Form an.

Wir fassen die Achtelfinal-Affichen zusammen (alle Angaben in Schweizer Zeit und sämtliche Spiele sind live bei SRF zu sehen):

1. Achtelfinal: Kanada vs. Marokko

Spieldatum: Samstag, 4. Juli, um 19:00 Uhr

Spielort: Houston, USA – Kapazität: 72'000

2. Achtelfinal: Paraguay vs. Frankreich/Schweden

Spieldatum: Samstag, 4. Juli, um 23:00 Uhr

Spielort: Philadelphia, USA – Kapazität: 69'000

3. Achtelfinal: Brasilien vs. Elfenbeinküste/Norwegen

Spieldatum: Sonntag, 5. Juli, um 22:00 Uhr

Spielort: New York City – Kapazität: 82'500

4. Achtelfinal: Mexiko/Ecuador vs. England/DR Kongo

Spieldatum: Montag, 6. Juli, um 02:00 Uhr

Spielort: Mexico City – Kapazität: 83'000

5. Achtelfinal: Portugal/Kroatien vs. Spanien/Österreich

Spieldatum: Montag, 6. Juli, um 21:00 Uhr

Spielort: Dallas, USA – Kapazität: 94'000

6. Achtelfinal: USA/Bosnien-Herzegowina vs. Belgien/Senegal

Spieldatum: Dienstag, 7. Juli, um 02:00 Uhr

Spielort: Seattle, USA – Kapazität: 69'000

7. Achtelfinal: Argentinien/Kap Verde vs. Australien/Ägypten

Spieldatum: Dienstag, 7. Juli, um 18:00 Uhr

Spielort: Atlanta, USA – Kapazität: 75'000

8. Achtelfinal: Schweiz/Algerien vs. Kolumbien/Ghana

Spieldatum: Dienstag, 7. Juli, um 22:00 Uhr

Spielort: Vancouver, Kanada – Kapazität: 52'497

Service zur FIFA WM 2026