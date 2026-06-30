Wer trifft in der 2. Runde der K.o.-Phase an der WM-Endrunde in Nordamerika zwischen dem 4. und 7. Juli auf wen? Hier gibt's den kompakten Überblick.

Seit Sonntag, 28. Juni, läuft an der WM die K.o.-Phase. Bis zur Titelvergabe am 19. Juli in New York City dauert es noch eine Weile, und auch die Achtelfinals werfen erst ihre Schatten voraus. Nach und nach nimmt das Tableau mit den letzten 16 im Turnier verbliebenen Mannschaften Form an.

Wir fassen die Achtelfinal-Affichen zusammen (alle Angaben in Schweizer Zeit und sämtliche Spiele sind live bei SRF zu sehen):

1. Achtelfinal: Kanada vs. Marokko

Spieldatum: Samstag, 4. Juli, um 19:00 Uhr

Spielort: Houston, USA – Kapazität: 72'000

Bisheriges WM-Duell: Kanada – Marokko 1:2 (2022, Gruppenphase)

Gutes Omen für Marokko? Auf dem Weg in den WM-Halbfinal vor vier Jahren wurde Kanada im dritten Gruppenspiel bezwungen. Marokko erzielte dabei alle drei Treffer: Nach dem Doppelschlag durch Hakim Ziyech und Youssef En-Nesyri unterlief Nayef Aguerd ein Eigentor. Die Nordafrikaner sind gegen den Co-Gastgeber erneut zu favorisieren, muss Kanada doch wie schon im Sechzehntelfinal «auswärts» in den USA antreten.

2. Achtelfinal: Paraguay vs. Frankreich/Schweden

Spieldatum: Samstag, 4. Juli, um 23:00 Uhr

Spielort: Philadelphia, USA – Kapazität: 69'000

3. Achtelfinal: Brasilien vs. Norwegen

Spieldatum: Sonntag, 5. Juli, um 22:00 Uhr

Spielort: New York City – Kapazität: 82'500

Bisheriges WM-Duell: Norwegen - Brasilien 2:1 (1998, Gruppenphase)

Die Affiche zwischen Brasilien und Norwegen dürfte auch zum Duell der beiden Superstars Vinicius Junior und Erling Haaland werden. Auch wenn das norwegische Tormonster seine Nation mit dem 5. WM-Tor in den Achtelfinal schoss, geht Brasilien als Rekordweltmeister favorisiert in das Kräftemessen. Die Geschichte spricht jedoch für die Skandinavier: Sie gewannen die einzige WM-Direktbegegnung 1998 in der Gruppenphase.

4. Achtelfinal: Mexiko/Ecuador vs. England/DR Kongo

Spieldatum: Montag, 6. Juli, um 02:00 Uhr

Spielort: Mexico City – Kapazität: 83'000

5. Achtelfinal: Portugal/Kroatien vs. Spanien/Österreich

Spieldatum: Montag, 6. Juli, um 21:00 Uhr

Spielort: Dallas, USA – Kapazität: 94'000

6. Achtelfinal: USA/Bosnien-Herzegowina vs. Belgien/Senegal

Spieldatum: Dienstag, 7. Juli, um 02:00 Uhr

Spielort: Seattle, USA – Kapazität: 69'000

7. Achtelfinal: Argentinien/Kap Verde vs. Australien/Ägypten

Spieldatum: Dienstag, 7. Juli, um 18:00 Uhr

Spielort: Atlanta, USA – Kapazität: 75'000

8. Achtelfinal: Schweiz/Algerien vs. Kolumbien/Ghana

Spieldatum: Dienstag, 7. Juli, um 22:00 Uhr

Spielort: Vancouver, Kanada – Kapazität: 52'497

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