Früh Verantwortung übernommen und immer schon ein Sportcrack: So erinnern sich Weggefährten an die Jugendzeit von Murat Yakin.

«Er hat den Ball tausendmal jongliert, wir haben vielleicht hundert geschafft. Er war der Star», sagt Patrick Bellomo über seinen ehemaligen Schulkameraden Murat Yakin. Man habe beim Schulsport gesehen, dass der heutige Nati-Trainer sehr sportlich sei. Eine ehemalige Nachbarin bestätigt, dass Yakin und sein jüngerer Bruder Hakan Stunden auf dem Fussballplatz im Neuewelt-Quartier von Münchenstein verbracht haben.

In der Basler Agglomerationsgemeinde ist auch Benjamin Huggel aufgewachsen. Der Ex-Teamkollege von Yakin und heutige SRF-Experte erinnert sich: «Ich lernte Muri kennen, als ich etwa 13 Jahre alt war. Da hiess es: ‹Der ist super, der wird mal Fussballer›», so Huggel über den drei Jahre älteren Yakin.

«Reifer als andere»

Doch nicht nur der Sport-Fokus hat Yakins Jugend geprägt, sondern auch die Pflicht, früh Verantwortung zu übernehmen und die alleinerziehende Mutter zu entlasten. «Er hat einige Erfahrungen gemacht, die wir im selben Alter nicht gemacht haben, und war somit wohl etwas reifer», meint Ex-Schulkamerad Bellomo. Gleichzeitig habe man die Einheit der Familie gespürt: «Seine Mutter war sehr wichtig für ihn.»

Verantwortung hat Murat Yakin auch später als Spieler des FC Basel für seine jüngeren Teamkollegen übernommen. «Er dachte schon wie ein Trainer, setzte sich ein und übernahm Führung», erinnert sich Huggel.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den WM-Viertelfinal zwischen Argentinien und der Schweiz sehen Sie am Donnerstag ab 1:30 Uhr live auf SRF zwei und in der Sport App. Der Anpfiff erfolgt um 3 Uhr.

«Als ich von einer langen Verletzung zurückkam und mein Stammplatz im defensiven zentralen Mittelfeld besetzt war, schlug er mir vor, weiter rechts zu spielen. Wenig später machte mir der damalige Trainer Christian Gross denselben Vorschlag», lacht Huggel.

Legende: Langer Weg Murat Yakin und Benjamin Huggel lernten sich schon als Jugendliche kennen, spielten beim FCB zusammen und sehen sich nun regelmässig vor der TV-Kamera wieder. Murat Yakin und Benjamin Huggel

Münchenstein: Ein Hort von Sportcracks

In Münchenstein ist man mächtig stolz auf den Mann, der die Nati in den WM-Viertelfinal geführt hat – und es wird Yakins Freundlichkeit bei Heimatbesuchen betont. Inzwischen lebt der 51-Jährige in der Region Zürich.

Allerdings besteht keine Gefahr, dass Münchenstein vor Stolz platzt, falls Yakin die Schweiz in der Nacht auf Sonntag gar in den WM-Halbfinal coacht. Dank Roger Federer, der 200 Meter von Murat Yakins Elternhaus aufgewachsen ist, hat der Ort ja genügend Erfahrung mit Stars der Sportwelt.

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