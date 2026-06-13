21:00 Uhr: Katar – Schweiz

Spielort: San-Francisco-Bay-Area-Stadion, USA, Kapazität: 71'000

San-Francisco-Bay-Area-Stadion, USA, Kapazität: 71'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:10 Uhr

20:10 Uhr Experte vor Ort: Beni Huggel

Das Warten hat ein Ende: Die Schweiz lanciert gegen Katar das WM-Abenteuer. Beim Gastgeber der letzten WM steht der Star an der Seitenlinie: Der Spanier Julen Lopetegui will Katar zum Coup gegen die Nati führen. Das Schweizer Team ist klar favorisiert.

00:00 Uhr: Brasilien – Marokko

Spielort: New-York-New-Jersey-Stadion, USA, Kapazität: 82'500

New-York-New-Jersey-Stadion, USA, Kapazität: 82'500 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 23:35 Uhr

An der WM 1998 in Frankreich gab es die Affiche in der Gruppenphase schon einmal. Brasiliens Stars Ronaldo, Rivaldo und Bebeto sorgten damals für einen lockeren 3:0-Sieg. Die «Seleçao» stiess danach in den Final vor. Diesmal könnte das Duell enger werden: Marokko hat seit dem überraschenden Halbfinal-Vorstoss vor vier Jahren in Katar kaum an Qualität eingebüsst und dürfte für Carlo Ancelottis Team zum ersten echten Gradmesser werden.

03:00 Uhr: Haiti – Schottland

Spielort: Boston-Stadion, USA, Kapazität: 65'000

Boston-Stadion, USA, Kapazität: 65'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 02:50 Uhr

Die WM-Begeisterung in Schottland könnte kaum grösser sein. Trotz den hohen Ticketpreisen dürften zahlreiche Fans den Weg in die Arena von Boston finden. Wollen die Schotten weiterkommen, ist ein Sieg gegen den Aussenseiter aus Haiti quasi Pflicht. Der Inselstaat wird seine Haut im ersten WM-Spiel seit 52 Jahren aber auch so teuer wie möglich verkaufen wollen. Die beiden Nationen sind zuvor noch nie aufeinandergetroffen.

06:00 Uhr: Australien – Türkei

Spielort: BC Place Vancouver, Kanada, Kapazität: 54'000

BC Place Vancouver, Kanada, Kapazität: 54'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 05:50 Uhr

In der Gruppe D ist die Türkei gegen Australien auf dem Papier nur leicht besser einzustufen: Die Nummer 22 der Fifa-Weltrangliste trifft auf die Nummer 27. Von der Widerstandskraft der Australier konnte sich zuletzt die Schweiz im Testspiel (1:1) überzeugen. Die vom Italiener Vincenzo Montella gecoachten Türken haben allerdings seit letztem September in acht Spielen keine einzige Niederlage mehr kassiert und reisen mit viel Selbstvertrauen nach Vancouver.

08:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

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