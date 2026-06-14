Am Sonntagabend lancieren Deutschland und die Niederlande ihre WM-Kampagnen. Auch in der Nacht steigen zwei Partien.

Legende: Müssen sich gegen Deutschland behaupten Curaçao mit Trainer Dick Advocaat. imago images/Sportimage

19:00 Uhr: Deutschland – Curaçao

Spielort: Houston-Stadion, USA, Kapazität: 72'000

Houston-Stadion, USA, Kapazität: 72'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Martina Voss-Tecklenburg

Alles andere als ein deutlicher Auftaktsieg der DFB-Elf wäre eine Überraschung. Nicht nur trifft Deutschland mit Curaçao auf einen der vier WM-Neulinge. Auch belegt der Karibik-Staat in der Fifa-Weltrangliste nur den 82. Rang. Von allen WM-Teilnehmern sind nur Haiti (83.) und Neuseeland (85.) noch weiter hinten klassiert. Die Deutschen sind nach den verpatzten WM-Endrunden 2018 und 2022 (beide Male Aus in der Vorrunde) auf Wiedergutmachung aus.

21:20 Uhr: Nati-Magazin

Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft am Tag nach dem WM-Auftaktspiel gegen Katar erfahren Sie hier.

22:00 Uhr: Niederlande – Japan

Spielort: Dallas-Stadion, USA, Kapazität: 94'000

Dallas-Stadion, USA, Kapazität: 94'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 21:35 Uhr

21:35 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Fabian Frei

Zu diesem Duell kommt es an Weltmeisterschaften erst zum 2. Mal. Die Premiere konnten die Niederländer 2010 in Südafrika in der Gruppenphase mit 1:0 für sich entscheiden. Torschütze damals: Wesley Sneijder. In der Folge stiess «Oranje» bis in den Final vor, den man allerdings gegen Spanien verlor. Japan wird versuchen, wie bereits vor vier Jahren als Underdog zu überraschen. In Katar gewannen die Asiaten ihre Gruppe sensationell vor Spanien, Deutschland und Costa Rica.

01:00 Uhr: Elfenbeinküste – Ecuador

Spielort: Philadelphia-Stadion, USA, Kapazität: 69'000

Philadelphia-Stadion, USA, Kapazität: 69'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 00:50 Uhr

Bei den bisherigen drei WM-Teilnahmen blieb die Elfenbeinküste immer in der Gruppenphase hängen. Die Chancen stehen durchaus gut, dass 2026 erstmals der Sprung in die K.o.-Phase glückt. Das Duell mit Ecuador könnte in dieser Hinsicht bereits vorentscheidenden Charakter haben. Gegen die anderen beiden Gruppengegner sind sowohl die Elfenbeinküste als auch Ecuador entweder klar favorisiert (Curaçao) oder Aussenseiter (Deutschland).

04:00 Uhr: Schweden – Tunesien

Spielort: Monterrey-Stadion, Mexiko, Kapazität: 53'000

Monterrey-Stadion, Mexiko, Kapazität: 53'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 03:50 Uhr

Während die Tunesier die afrikanische WM-Qualifikation souverän und ohne ein einziges Gegentor überstanden haben, mühte sich Schweden über die europäischen Playoffs an die Endrunde. Auf WM-Bühne ist dieses Duell eine Premiere, 4 Mal sind sich die beiden Nationen schon in Testspielen gegenübergestanden, allerdings liegt das letzte Aufeinandertreffen 23 Jahre zurück.

06:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

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