Titelfavorit Spanien lanciert das Turnier gegen einen Neuling. Auch Belgien kommt ein erstes Mal zum Einsatz.

Das läuft am 5. Tag an der FIFA WM 2026

18:00 Uhr: Spanien – Kap Verde

Spielort: Atlanta-Stadion, USA, Kapazität: 75'000

Atlanta-Stadion, USA, Kapazität: 75'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 17:30 Uhr

17:30 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Lutz Pfannenstiel

Mit Spanien greift einer der meistgenannten Titelfavoriten ins Turnier ein. Gegner Kap Verde ist zum ersten Mal an einer WM dabei und gegen die Iberer selbstredend klarer Underdog. Der Inselstaat vor der Westküste Afrikas ist mit rund 500'000 Einwohnern der kleinste Teilnehmer in Übersee.

Legende: Dürfte im spanischen Mittelfeld gesetzt sein Rodri. Reuters/Brett Davis

21:00 Uhr: Belgien – Ägypten

Spielort: Seattle-Stadion, USA, Kapazität: 69'000

Seattle-Stadion, USA, Kapazität: 69'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:30 Uhr

20:30 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Marc Schneider & David Sesa

Der ewige «Geheimfavorit» Belgien konnte die hohen Erwartungen an grossen Turnieren bislang nie ganz erfüllen. Reichte es 2018 immerhin zu Rang 3, schieden die «Roten Teufel» vor vier Jahren in Katar bereits nach der Vorrunde aus. Gegner Ägypten hat bislang einen Achtelfinal-Einzug als Bestergebnis vorzuweisen (1990).

23:20 Uhr: Nati-Magazin

Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft erfahren Sie hier.

00:00 Uhr: Saudi-Arabien – Uruguay

Spielort: Miami-Stadion, USA, Kapazität: 65'000

Miami-Stadion, USA, Kapazität: 65'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 23:45 Uhr

Das Auftaktspiel an der WM 2022 hat Saudi-Arabien in bester Erinnerung. In Katar bezwang der Aussenseiter völlig überraschend den späteren Weltmeister Argentinien. In Miami bekommen es die Saudis zu Beginn erneut mit einem südamerikanischen Team zu tun. Uruguay scheiterte an der WM 2022 wie auch Saudi-Arabien bereits in der Gruppenphase und ist auf Wiedergutmachung aus.

03:00 Uhr: Iran – Neuseeland

Spielort: Los-Angeles-Stadion, USA, Kapazität: 70'000

Los-Angeles-Stadion, USA, Kapazität: 70'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 02:50 Uhr

Die wohl grösste Hürde haben Irans Fussballer mit dem Erhalten der nötigen Visa für die USA bereits geschafft. Sportlich wartet mit Neuseeland ein gemäss Papierform schlagbarer Gegner auf den Iran.

05:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

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