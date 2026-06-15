18:00 Uhr: Spanien – Kap Verde
- Spielort: Atlanta-Stadion, USA, Kapazität: 75'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 17:30 Uhr
- Zu Gast im SRF-Studio: Lutz Pfannenstiel
Mit Spanien greift einer der meistgenannten Titelfavoriten ins Turnier ein. Gegner Kap Verde ist zum ersten Mal an einer WM dabei und gegen die Iberer selbstredend klarer Underdog. Der Inselstaat vor der Westküste Afrikas ist mit rund 500'000 Einwohnern der kleinste Teilnehmer in Übersee.
21:00 Uhr: Belgien – Ägypten
- Spielort: Seattle-Stadion, USA, Kapazität: 69'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:30 Uhr
- Zu Gast im SRF-Studio: Marc Schneider & David Sesa
Der ewige «Geheimfavorit» Belgien konnte die hohen Erwartungen an grossen Turnieren bislang nie ganz erfüllen. Reichte es 2018 immerhin zu Rang 3, schieden die «Roten Teufel» vor vier Jahren in Katar bereits nach der Vorrunde aus. Gegner Ägypten hat bislang einen Achtelfinal-Einzug als Bestergebnis vorzuweisen (1990).
23:20 Uhr: Nati-Magazin
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00:00 Uhr: Saudi-Arabien – Uruguay
- Spielort: Miami-Stadion, USA, Kapazität: 65'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 23:45 Uhr
Das Auftaktspiel an der WM 2022 hat Saudi-Arabien in bester Erinnerung. In Katar bezwang der Aussenseiter völlig überraschend den späteren Weltmeister Argentinien. In Miami bekommen es die Saudis zu Beginn erneut mit einem südamerikanischen Team zu tun. Uruguay scheiterte an der WM 2022 wie auch Saudi-Arabien bereits in der Gruppenphase und ist auf Wiedergutmachung aus.
03:00 Uhr: Iran – Neuseeland
- Spielort: Los-Angeles-Stadion, USA, Kapazität: 70'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 02:50 Uhr
Die wohl grösste Hürde haben Irans Fussballer mit dem Erhalten der nötigen Visa für die USA bereits geschafft. Sportlich wartet mit Neuseeland ein gemäss Papierform schlagbarer Gegner auf den Iran.
05:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt
In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.