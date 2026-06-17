Portugal lanciert die WM gegen die Demokratische Republik Kongo. Mit Usbekistan greift der letzte Debütant ins Turnier ein.

Das läuft am Mittwoch an der FIFA WM 2026

19:00 Uhr: Portugal – Demokratische Republik Kongo

Spielort: Houston-Stadion, USA, Kapazität: 72'000

Houston-Stadion, USA, Kapazität: 72'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Mladen Petric

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo bestreitet seine bereits sechste WM. Doch das Team von Trainer Roberto Martinez hat weit mehr zu bieten als seinen 41-jährigen Rekordtorschützen. Zumindest mit dem Auftaktgegner DR Kongo dürfte die Elf um die PSG-Stars Vitinha, Nuno Mendes und Joao Neves keine Probleme haben.

Legende: Hungrig wie eh und je Cristiano Ronaldo. IMAGO / ZUMA Press Wire

21:20 Uhr: Nati-Magazin

Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft erfahren Sie hier.

22:00 Uhr: England – Kroatien

Spielort: Dallas-Stadion, USA, Kapazität: 94'000

Dallas-Stadion, USA, Kapazität: 94'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 21:35 Uhr

21:35 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Mladen Petric & Fabian Lustenberger

Seit langen sechzig Jahren wartet England auf seinen zweiten Stern. Thomas Tuchel liess bei seiner Kader-Nomination das Leistungsprinzip gelten und verweigerte grossen Namen wie Harry Maguire oder Phil Foden das Aufgebot. Schon in der Gruppenphase der EM 2021 trafen die «Three Lions» auf Kroatien (1:0).

01:00 Uhr: Ghana – Panama

Spielort: Toronto-Stadion, USA, Kapazität: 45'000

Toronto-Stadion, USA, Kapazität: 45'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 00:50 Uhr

Panama nimmt zum zweiten Mal nach 2018 an einer Weltmeisterschaft teil. Die Nummer 34 der Weltrangliste bekommt es zum Auftakt mit Ghana zu tun. Der vierfache Afrika-Cup-Sieger hat es an einer WM seit dem sensationellen Vorstoss in den Viertelfinal 2010 nicht mehr über die Gruppenphase hinaus geschafft.

04:00 Uhr: Usbekistan – Kolumbien

Spielort: Mexiko-Stadt-Stadion, Mexiko, Kapazität: 83'000

Mexiko-Stadt-Stadion, Mexiko, Kapazität: 83'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 03:50 Uhr

Für die WM-Premiere hat Usbekistan weltmeisterliche Unterstützung ins Land geholt. Fabio Cannavaro – mit Italien gewann er 2006 die WM – amtet seit Oktober 2025 als Nationaltrainer des zentralasiatischen Binnenstaats. Kolumbien nimmt zum siebten Mal teil, nachdem man die Qualifikation für die WM in Katar verpasst hatte.

06:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

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