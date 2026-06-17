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SRF-Programm in der Übersicht Das läuft am Mittwoch an der FIFA WM 2026

Portugal lanciert die WM gegen die Demokratische Republik Kongo. Mit Usbekistan greift der letzte Debütant ins Turnier ein.

17.06.2026, 08:23

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19:00 Uhr: Portugal – Demokratische Republik Kongo

  • Spielort: Houston-Stadion, USA, Kapazität: 72'000
  • Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 18:30 Uhr
  • Zu Gast im SRF-Studio: Mladen Petric

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo bestreitet seine bereits sechste WM. Doch das Team von Trainer Roberto Martinez hat weit mehr zu bieten als seinen 41-jährigen Rekordtorschützen. Zumindest mit dem Auftaktgegner DR Kongo dürfte die Elf um die PSG-Stars Vitinha, Nuno Mendes und Joao Neves keine Probleme haben.

Fussballspieler in blauem Trikot auf dem Spielfeld.
Legende: Hungrig wie eh und je Cristiano Ronaldo. IMAGO / ZUMA Press Wire

21:20 Uhr: Nati-Magazin

Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft erfahren Sie hier.

22:00 Uhr: England – Kroatien

  • Spielort: Dallas-Stadion, USA, Kapazität: 94'000
  • Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 21:35 Uhr
  • Zu Gast im SRF-Studio: Mladen Petric & Fabian Lustenberger

Seit langen sechzig Jahren wartet England auf seinen zweiten Stern. Thomas Tuchel liess bei seiner Kader-Nomination das Leistungsprinzip gelten und verweigerte grossen Namen wie Harry Maguire oder Phil Foden das Aufgebot. Schon in der Gruppenphase der EM 2021 trafen die «Three Lions» auf Kroatien (1:0).

01:00 Uhr: Ghana – Panama

  • Spielort: Toronto-Stadion, USA, Kapazität: 45'000
  • Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 00:50 Uhr

Panama nimmt zum zweiten Mal nach 2018 an einer Weltmeisterschaft teil. Die Nummer 34 der Weltrangliste bekommt es zum Auftakt mit Ghana zu tun. Der vierfache Afrika-Cup-Sieger hat es an einer WM seit dem sensationellen Vorstoss in den Viertelfinal 2010 nicht mehr über die Gruppenphase hinaus geschafft.

04:00 Uhr: Usbekistan – Kolumbien

  • Spielort: Mexiko-Stadt-Stadion, Mexiko, Kapazität: 83'000
  • Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 03:50 Uhr

Für die WM-Premiere hat Usbekistan weltmeisterliche Unterstützung ins Land geholt. Fabio Cannavaro – mit Italien gewann er 2006 die WM – amtet seit Oktober 2025 als Nationaltrainer des zentralasiatischen Binnenstaats. Kolumbien nimmt zum siebten Mal teil, nachdem man die Qualifikation für die WM in Katar verpasst hatte.

06:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

FIFA WM 2026

SRF zwei, Sportlive, 13.06.2026, 20:10 Uhr ; 

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