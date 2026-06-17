19:00 Uhr: Portugal – Demokratische Republik Kongo
- Spielort: Houston-Stadion, USA, Kapazität: 72'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 18:30 Uhr
- Zu Gast im SRF-Studio: Mladen Petric
Portugals Superstar Cristiano Ronaldo bestreitet seine bereits sechste WM. Doch das Team von Trainer Roberto Martinez hat weit mehr zu bieten als seinen 41-jährigen Rekordtorschützen. Zumindest mit dem Auftaktgegner DR Kongo dürfte die Elf um die PSG-Stars Vitinha, Nuno Mendes und Joao Neves keine Probleme haben.
21:20 Uhr: Nati-Magazin
Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft erfahren Sie hier.
22:00 Uhr: England – Kroatien
- Spielort: Dallas-Stadion, USA, Kapazität: 94'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 21:35 Uhr
- Zu Gast im SRF-Studio: Mladen Petric & Fabian Lustenberger
Seit langen sechzig Jahren wartet England auf seinen zweiten Stern. Thomas Tuchel liess bei seiner Kader-Nomination das Leistungsprinzip gelten und verweigerte grossen Namen wie Harry Maguire oder Phil Foden das Aufgebot. Schon in der Gruppenphase der EM 2021 trafen die «Three Lions» auf Kroatien (1:0).
01:00 Uhr: Ghana – Panama
- Spielort: Toronto-Stadion, USA, Kapazität: 45'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 00:50 Uhr
Panama nimmt zum zweiten Mal nach 2018 an einer Weltmeisterschaft teil. Die Nummer 34 der Weltrangliste bekommt es zum Auftakt mit Ghana zu tun. Der vierfache Afrika-Cup-Sieger hat es an einer WM seit dem sensationellen Vorstoss in den Viertelfinal 2010 nicht mehr über die Gruppenphase hinaus geschafft.
04:00 Uhr: Usbekistan – Kolumbien
- Spielort: Mexiko-Stadt-Stadion, Mexiko, Kapazität: 83'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 03:50 Uhr
Für die WM-Premiere hat Usbekistan weltmeisterliche Unterstützung ins Land geholt. Fabio Cannavaro – mit Italien gewann er 2006 die WM – amtet seit Oktober 2025 als Nationaltrainer des zentralasiatischen Binnenstaats. Kolumbien nimmt zum siebten Mal teil, nachdem man die Qualifikation für die WM in Katar verpasst hatte.
06:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt
In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.