In Vancouver steigt zwischen der Schweiz und Kanada das Duell um den Gruppensieg. In Miami trifft Brasilien um Mitternacht auf das schottische Bollwerk.

Legende: Spielfreude gefunden Die Kanadier entdeckten gegen Katar das Tore schiessen. imago images/Anadolu Agency

21:00 Uhr: Schweiz – Kanada

Spielort: BC Place Vancouver, Kanada, Kapazität: 54'000

BC Place Vancouver, Kanada, Kapazität: 54'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:05 Uhr

Für die Schweiz ist die Ausgangslage klar: Ein Sieg sichert ihr den Gruppensieg – und eine längere Pause. Der Sechzehntelfinal gegen einen Drittplatzierten der Gruppen E, F, G, I oder J fände erst am Freitagmorgen kommender Woche (5 Uhr) statt. Verpasst die Nati den Sieg und kommt als Gruppenzweiter weiter, würde man die K.o.-Phase der laufenden Endrunde bereits an diesem Sonntagabend (21 Uhr) gegen den Zweiten der Gruppe A eröffnen.

Eine grosse gemeinsame Länderspielvergangenheit haben Kanada und die Schweiz nicht. 2002 fand das bisher einzige Duell zwischen den beiden Nationen statt, die Kanadier gewannen im damaligen Espenmoos 3:1. Den Schweizer Treffer erzielte Blaise Nkufo.

Nach einem 1:1 zum WM-Auftakt haben nicht nur die Schweizer bewiesen, dass sie Tore schiessen können. Kanada fertigte Katar im zweiten Gruppenspiel gleich mit 6:0 ab, wobei sich vor allem Dreifachtorschütze Jonathan David von Juventus glänzend aufgelegt präsentierte.

21:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina – Katar

Spielort: Seattle-Stadion, USA, Kapazität: 69'000

Seattle-Stadion, USA, Kapazität: 69'000 Übertragungsstart SRF info & SRF Sport App: 20:50 Uhr

In Seattle strebt Bosnien-Herzegowina im zeitgleich ausgetragenen Parallelspiel den ersten Sieg an. Damit würde man die Chancen aufrechterhalten, um mit 4 Punkten als einer von 8 Gruppendritten weiterzukommen. Selbiges gilt aber auch für die Katarer. Entsprechend dürften beide Teams die Sache offensiv angehen.

00:00 Uhr: Schottland – Brasilien

Spielort: Miami-Stadion, USA, Kapazität: 65'000

Miami-Stadion, USA, Kapazität: 65'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 23:35 Uhr

28 Jahre ist es her, seit sich Schottland und Brasilien an einer WM letztmals gegenüberstanden. Das Eröffnungsspiel im Stade de France gewann die «Seleçao» damals 2:1. Gleich lang liegt die letzte Endrunden-Teilnahme der «Bravehearts» zurück. An der WM in Frankreich wurde man mit einem Punkt Gruppenletzter. Dieses Mal sind die Chancen aufs Weiterkommen auch dank der Aufstockung intakt. Hinter Brasilien und Marokko (4 Punkte) belegt Schottland in der Gruppe C mit 3 Punkten Rang 3.

Brasilien steigt zwar als Favorit in die Partie. Gegen Marokko haben die Schotten aber gezeigt, wie schwer es ist, gegen sie Tore zu erzielen. Bei Ismael Saibaris Siegtreffer nach 70 Sekunden befand sich die schottische Abwehr noch im Tiefschlaf, danach gab es kein Durchkommen mehr.

00:00 Uhr: Marokko – Haiti

Spielort: Atlanta-Stadion, USA, Kapazität: 75'000

Atlanta-Stadion, USA, Kapazität: 75'000 Übertragungsstart SRF info & SRF Sport App: 23:50 Uhr

Die wohl beste Ausgangslage in Gruppe C hat Marokko. Der Halbfinalist von 2022 steht wie der Gruppenerste Brasilien mit 4 Punkten da, dürfte gegen Haiti aber die einfachere Aufgabe haben als die Brasilianer. Gewinnen die Marokkaner hoch, liegt der Gruppensieg drin. Für Haiti wäre der erste Punktgewinn hingegen eine kleine Sensation.

03:00 Uhr: Tschechien – Mexiko

Spielort: Mexiko-Stadt-Stadion, Mexiko, Kapazität: 83'000

Mexiko-Stadt-Stadion, Mexiko, Kapazität: 83'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 02:50 Uhr

Für den Co-Gastgeber ist die Ausgangslage eine entspannte: Der Gruppensieg ist bereits in trockenen Tüchern. Vollends zu überzeugen wussten die Mexikaner bisher trotz zwei Siegen aber nicht. Im Auftaktspiel gegen Südafrika (2:0) spielte ihnen in der 50. Minute ein gegnerischer Platzverweis in die Karten, beim 1:0 gegen Südkorea trug Goalie Seung-gyu Kim mit einem Patzer den Grossteil zum entscheidenden Treffer bei.

Einen enttäuschenden WM-Auftritt legten auf der anderen Seite bislang die Tschechen hin, die erst einen Punkt auf dem Konto haben. Für sie lautet das Motto Siegen oder Fliegen. Vielleicht profitieren sie ja davon, dass der mexikanische Trainer Javier Aguirre den einen oder anderen Stammspieler schont.

03:00 Uhr: Südafrika – Südkorea

Spielort: Monterrey-Stadion, Mexiko, Kapazität: 53'000

Monterrey-Stadion, Mexiko, Kapazität: 53'000 Übertragungsstart in der SRF Sport App: 02:50 Uhr

Auch für Südkorea ist die Ausgangslage ansprechend: Ein Punktgewinn reicht auf jeden Fall für Platz 2. Für Südafrika gilt hingegen das Gleiche wie für die Tschechen: Punkte müssen her. Aber Achtung: Südkorea hat mit Heung-min Son, Kang-in Lee oder Jae-sung Lee offensiv einiges in petto und kann im schnellen Umschaltspiel eiskalt zuschlagen.

05:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

FIFA WM 2026