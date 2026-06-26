Frankreich und Norwegen machen den Gruppensieg untereinander aus. Uruguay steht unter Druck, Kap Verde träumt von der Sensation.

Duell der Superstürmer? Das läuft am Freitag an der WM

Legende: Wer jubelt über den Rang 1? Kylian Mbappé (links) und Erling Haaland treffen im letzten Gruppenspiel aufeinander. Getty Images/Patrick Smith/Kevin C. Cox

21 Uhr: Norwegen – Frankreich, Gruppe I

Spielort: Boston-Stadion, USA, Kapazität: 65'000

Boston-Stadion, USA, Kapazität: 65'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 20:05 Uhr

20:05 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Fabian Frei

Im Direktduell geht es um Rang 1 in der Gruppe I. Frankreich genügt im Duell der Verlustpunktlosen ein Remis, um den Gruppensieg sicherzustellen. Und wer legt im Privatduell der Superstars Kylian Mbappé vs. Erling Haaland vor? Beide Spieler haben je 4 Treffer auf dem Konto. Sollte Haaland erneut doppelt treffen, wäre er der 3. Spieler der WM-Geschichte nach dem Argentinier Guillermo Stabile 1930 und dem Ungar Sandor Kocsis 1954, der bei seinem WM-Debüt in den ersten 3 Spielen jeweils mindestens 2 Tore erzielt.

Frankreich und Norwegen trafen an einer WM noch nie aufeinander. Letztmals duellierten sich die beiden Teams 2014 in einem Testspiel, das Frankreich 4:0 gewann. Der letzte Sieg Norwegens liegt bereits 39 Jahre zurück. In der EM-Quali 1987 schlugen die Nordländer Frankreich in Oslo 2:0. Was Norwegen zuversichtlich stimmt: Die Solbakken-Elf feierte an dieser WM schon gleich viele Siege wie bei den letzten 3 WM-Teilnahmen zusammen (kein Sieg 1938, jeweils 1 Erfolg 1994 und 1998).

21 Uhr: Senegal – Irak, Gruppe I

Spielort: Toronto-Stadion, Kanada, Kapazität: 45'000

Toronto-Stadion, Kanada, Kapazität: 45'000 Übertragungsstart SRF info & SRF Sport App: 20:50 Uhr

Nur mit einem (möglichst hohen) Sieg wahren der Senegal und der Irak, die beide noch ohne Punkte dastehen, die Chance auf die Teilnahme an der K.o.-Phase. Bei den Westafrikanern ruhen die Hoffnungen auf Ismaila Sarr, der beim 2:3 gegen Norwegen doppelt traf. Er soll verhindern, dass der Senegal bei der 4. WM-Teilnahme erstmals alle 3 Gruppenspiele verliert.

Der Irak könnte in einen unrühmlichen Zirkel aufsteigen, sollte auch das 3. Gruppenspiel mit 3 oder mehr Toren Differenz verloren gehen. Das schafften zuvor nur Mexiko 1930 und Neuseeland 1982.

23:20 Uhr: Nati-Magazin

In dieser Sendung erfahren Sie Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft.

02:00 Uhr: Uruguay – Spanien, Gruppe H

Spielort: Guadalajara-Stadion, Mexiko, Kapazität: 48'000

Guadalajara-Stadion, Mexiko, Kapazität: 48'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 01:40 Uhr

Uruguay steht nach 2 Remis gewaltig unter Druck: Mit einer Niederlage gegen Titelfavorit Spanien steht das Weiterkommen auf der Kippe. Für die «Urus» ist vom Gruppensieg bis zum direkten Out mit Rang 4 noch alles möglich. Spanien hingegen reicht ein Unentschieden für Platz 1, wenn Kap Verde gegen Saudi-Arabien keinen Kantersieg feiert.

Spaniens Verteidigung war bislang ein Bollwerk, liess weder gegen Saudi-Arabien noch gegen Kap Verde einen Gegentreffer zu. Sollte das auch gegen Uruguay gelingen, wäre das eine WM-Premiere für die Iberer, die bislang noch nie durch eine WM-Gruppenphase ohne Gegentreffer durchgekommen sind.

02:00 Uhr: Kap Verde – Saudi-Arabien, Gruppe H

Spielort: Houston-Stadion, USA, Kapazität: 72'000

Houston-Stadion, USA, Kapazität: 72'000 Übertragungsstart SRF Sport App: 01:50 Uhr

WM-Neuling Kap Verde darf weiterhin vom grossen Coup träumen. Ein Sieg gegen Saudi-Arabien reicht dem afrikanischen Inselstaat in jedem Fall, um in die Sechzehntelfinals einzuziehen – was einer Sensation gleich käme. Ausserdem könnte Kap Verde als 3. afrikanisches Team nach Kamerun 1982 und Senegal 2002 bei der WM-Premiere ungeschlagen durch die Gruppenphase kommen.

05:00 Uhr: Neuseeland – Belgien, Gruppe G

Spielort: BC Place Vancouver, Kanada, Kapazität: 54'000

BC Place Vancouver, Kanada, Kapazität: 54'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 04:50 Uhr (Countdown ab 04:00 Uhr)

Mit 2 Punkten aus 2 Spielen und nur einem Treffer – der auch noch ein Eigentor war – hat Belgien bislang enttäuscht. Gegen Neuseeland braucht der «ewige Geheimfavorit» einen Sieg – ansonsten könnte die WM ein frühes Ende nehmen.

Die Offensivschwäche der «Roten Teufel» an Weltmeisterschaften nimmt langsam bedenkliche Ausmasse an. Seit dem letzten Treffer von Michy Batshuayi an der WM 2022 gegen Kanada haben die Belgier 69 Schüsse aufs gegnerische Tor abgegeben, ohne einmal zu reüssieren. Kevin De Bruyne war mit 16 Abschlüssen und 12 Vorlagen an 40 Prozent dieser Offensivaktionen beteiligt.

Neuseeland wartet auch nach 8 Spielen noch immer auf den ersten WM-Sieg. Nur Honduras (9 Spiele) hat eine längere Durststrecke zu verkraften.

05:00 Uhr: Ägypten – Iran, Gruppe G

Spielort: Seattle-Stadion, USA, Kapazität: 69'000

Seattle-Stadion, USA, Kapazität: 69'000 Übertragungsstart SRF Sport App: 04:50 Uhr

Der Iran hat bislang allen Widrigkeiten im Vorfeld getrotzt und das Weiterkommen weiterhin in den eigenen Füssen. Gegen Leader Ägypten braucht es aber wohl einen Sieg, um mit Rang 1 oder 2 ganz sicher in der K.o.-Phase zu stehen.

Die Iraner setzen dabei auf Routine. Die Startelf beim 0:0 gegen Belgien wies ein Durchschnittsalter von 32 Jahren und 181 Tagen auf – ein WM-Rekord. Bei Ägypten ruhen die Hoffnungen auf Superstar Mohamed Salah, mit 5 Torbeteiligungen dritterfolgreichster afrikanischer Spieler an Weltmeisterschaften hinter Ghanas Asamoah Gyan (6 Tore/3 Assists) und Kameruns Legende Roger Milla (5/1).

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