Deutschland will den 2. Sieg. Und wie schlägt sich Curaçao gegen Ecuador?

19:00 Uhr: Niederlande – Schweden

Spielort: Houston-Stadion, USA, Kapazität: 72'000

Houston-Stadion, USA, Kapazität: 72'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Martina Moser

In der Gruppe F agiert Schweden am 2. Spieltag aus einer Position der Stärke. Als einziges Team konnten die Skandinavier zum Auftakt einen Sieg einfahren (5:1 gegen Tunesien). Die Niederlande sind hingegen etwas unter Zugzwang, resultierte doch gegen Japan nur ein 2:2.

21:20 Uhr: Nati-Magazin

In dieser Sendung erfahren Sie Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft.

22:00 Uhr: Deutschland – Elfenbeinküste

Spielort: Toronto-Stadion, Kanada, Kapazität: 45'000

Toronto-Stadion, Kanada, Kapazität: 45'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 21:35 Uhr

21:35 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Martina Voss-Tecklenburg

Gegen die Elfenbeinküste kann Deutschland am Samstag in Toronto den Einzug in die K.o.-Phase klarmachen. Die Partie gegen die «Elefanten» wird gleichzeitig zum 1. Härtetest für die DFB-Elf, die zum Auftakt von WM-Neuling Curaçao nicht wirklich gefordert wurde. Die Elfenbeinküste hat ebenfalls die Chance, vorzeitig die Sechzehntelfinals zu erreichen.

Legende: Die K.o.-Phase winkt Beklatschen die Deutschen auch nach dem Spiel gegen die Elfenbeinküste einen Sieg? Keystone/Eric Gay

02:00 Ecuador – Curaçao

Spielort: Kansas-City-Stadion, USA, Kapazität: 73'000

Kansas-City-Stadion, USA, Kapazität: 73'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 01:50 Uhr

Im anderen Spiel der Gruppe E treffen Ecuador und Curaçao aufeinander. Beide Equipen sind mit einer Niederlage ins Turnier gestartet. Die Favoritenrolle gehört Ecuador. Alles andere als ein Sieg gegen die Fifa-Weltnummer 83 wäre für die Südamerikaner eine herbe Blamage.

06:00 Uhr: Tunesien – Japan

Spielort: Monterrey-Stadion, Mexiko, Kapazität: 53'000

Monterrey-Stadion, Mexiko, Kapazität: 53'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 05:50 Uhr

Das 1:5 gegen Schweden hat Tunesiens Trainer Sabri Lamouchi den Job gekostet. Er wurde am Tag nach dem Spiel entlassen und durch Hervé Renard ersetzt. Der 57-jährige Franzose muss nun gegen Japan den Turnaround schaffen. Verliert Tunesien auch seine 2. Partie, dürfte der Zug in die K.o.-Phase vielleicht schon abgefahren sein.

08:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

FIFA WM 2026