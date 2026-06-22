Legende: Wollen gegen den Irak den nächsten Sieg «Les Bleus». imago images/Zuma Press Wire

19:00 Uhr: Argentinien – Österreich

Spielort: Dallas-Stadion, USA, Kapazität: 94'000

Dallas-Stadion, USA, Kapazität: 94'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Heinz Lindner

Die Sieger des ersten Spieltages in der Gruppe J treffen aufeinander. In einem Pflichtspiel gab es das Duell bisher noch nie. Zwei Testspiele bestritten die beiden Nationen gegeneinander: 1980 siegte Argentinien 5:1, 1990 gab es ein 1:1. Der Weltmeister trat beim 3:0 gegen Algerien, angeführt von Hattrick-Schütze Lionel Messi, deutlich überzeugender auf als Österreich, das sich beim 3:1 gegen Jordanien lange schwer tat.

22:10 Uhr: Nati-Magazin

In dieser Sendung erfahren Sie Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft.

23:00 Uhr: Frankreich – Irak

Spielort: Philadelphia-Stadion, USA, Kapazität: 69'000

Philadelphia-Stadion, USA, Kapazität: 69'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 22:30 Uhr

22:30 Uhr Zu Gast im SRF-Studio: Fabian Frei

Die Franzosen bestanden gegen den Senegal die erste Bewährungsprobe, bekundeten aber Anlaufschwierigkeiten. Kylian Mbappé dürfte nach seinen zwei Toren, die ihn zum französischen Rekordschützen machten, beschwingt sein. Vor dem Turnier gab es aufgrund seiner schwierigen Saison bei Real Madrid einige Zweifel am Superstar. Diese hat er vorerst zerstreut. Dem Irak droht bei einer weiteren Niederlage das vorzeitige Aus.

02:00 Uhr: Norwegen – Senegal

Spielort: New-York-New-Jersey-Stadion, USA, Kapazität: 82'500

New-York-New-Jersey-Stadion, USA, Kapazität: 82'500 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 01:50 Uhr

Nach dem 4:1 gegen den Irak ist in Norwegen endgültig das WM-Fieber ausgebrochen. Es erreichte auch das Parlament des Landes, das seine Unterstützung mit dem von den Fans ins Leben gerufenen «Viking Row» zum Ausdruck brachte. Bei der ersten Teilnahme seit 28 Jahren haben die Norweger die Basis für ein Weiterkommen gelegt. Der Senegal steht schon mehr unter Druck. Bei einer weiteren Niederlage droht ein Finalspiel gegen den Irak um Gruppenrang 3 am letzten Spieltag.

05:00 Uhr: Jordanien – Algerien

Spielort: San-Francisco-Bay-Area-Stadion, USA, Kapazität: 71'000

San-Francisco-Bay-Area-Stadion, USA, Kapazität: 71'000 Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 04:50 Uhr

Vladimir Petkovics Algerier sind gegen Jordanien gefordert. Wollen die Maghrebiner ihre hochgesteckten Ziele an der WM erreichen, ist ein Sieg über den Aussenseiter absolute Pflicht. Im Startspiel gegen Argentinien lag man vermeintlich in Führung, der Treffer zählte aber nicht. In der Folge übernahm der Weltmeister das Zepter. Anders als bei der WM 2018 in Russland, als er mit der Schweiz Brasilien einen Punkt abrang, musste Petkovic dieses Mal zum Auftakt gegen einen Turnierfavoriten eine Niederlage hinnehmen.

07:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt

In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.

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