19:00 Uhr: Portugal – Usbekistan
- Spielort: Houston-Stadion, USA, Kapazität: 72'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 18:30 Uhr
- Zu Gast im SRF-Studio: David Da Costa
Nach starkem Beginn baute Portugal in seinem Startspiel gegen die Demokratische Republik Kongo merklich ab und kam letztlich nicht über ein enttäuschendes 1:1 hinaus. Dazu kommt, dass auch die Zukunft von Trainer Roberto Martinez für Unruhe sorgt. Der spanische Coach wird mit einem Wechsel zu Al-Nassr in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Gegen Underdog Usbekistan bietet sich den Portugiesen die Chance, die Stimmung im und um das Team wieder aufzuhellen.
21:20 Uhr: Nati-Magazin
In dieser Sendung erfahren Sie Aktuelles zur Schweizer Nationalmannschaft.
22:00 Uhr: England – Ghana
- Spielort: Boston-Stadion, USA, Kapazität: 65'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 21:35 Uhr
- Zu Gast im SRF-Studio: Bruno Berner
Von den Top-Nationen war es England, das am 1. Spieltag den besten Eindruck hinterliess. Die «Three Lions» kassierten gegen Kroatien zwar zwei Gegentore, erzielten selbst aber gleich vier Treffer. Harry Kane macht auch im Nationalteam Harry-Kane-Sachen und Jude Bellingham scheint rechtzeitig zur WM in Form gekommen zu sein. Beste Voraussetzungen für das Tuchel-Team, um weiter auf der Erfolgswelle zu reiten. Aber aufgepasst auf Ghana, das seine erste Partie ebenfalls gewinnen konnte.
01:00 Uhr: Panama – Kroatien
- Spielort: Toronto-Stadion, Kanada, Kapazität: 45'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 00:50 Uhr
Nur wenige Sekunden fehlten Panama im Startspiel gegen Ghana zu einem Punktgewinn. Doch in einer Partie, welche eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte, kassierten die Zentralamerikaner in der Nachspielzeit doch noch den K.o.-Schlag. Wie gut Panama diesen verkraftet hat, wird sich gegen Kroatien zeigen. Das Team um Captain Luka Modric ist nach der Auftaktniederlage gegen England auf Punkte angewiesen.
04:00 Uhr: Kolumbien – DR Kongo
- Spielort: Guadalajara-Stadion, Mexiko, Kapazität: 48'000
- Übertragungsstart SRF zwei & SRF Sport App: 03:50 Uhr
Gegen defensiv sehr aufsässige Usbeken fand Kolumbien am 1. Spieltag einen Weg, das Spiel für sich zu entscheiden. Ähnlich «mühsam» dürfte es gegen die Demokratische Republik Kongo werden, welche gegen Portugal das Verteidigen regelrecht zelebrierte. Wollen die Kongolesen auch gegen die Kolumbianer bestehen, so gilt es aus Sicht der Zentralafrikaner vor allem einen Namen in Schach zu halten: Luis Diaz.
06:05 Uhr: FIFA WM 2026 kompakt
In diesem Magazin erhalten Sie die wichtigsten Informationen zum abgelaufenen WM-Tag mit Zusammenfassungen sämtlicher Partien des Spieltages.