Der Puls vor dem ersten WM-K.o.-Spiel der Schweiz gegen Algerien am frühen Freitagmorgen steigt. Erfüllt die Nati die Erwartungen und zieht in den Achtelfinal ein?
Die SRF-User sind optimistisch: Nur eine Minderheit prognostiziert in der Umfrage ein Ausscheiden der Yakin-Equipe. Unten können Sie Ihre Stimme weiterhin abgeben.
Schweizer WM-Sechzehntelfinal live bei SRF
Algerien ist am Freitag (um 5:00 Uhr Schweizer Zeit) in Vancouver der Gegner der Nati im Kampf um das WM-Achtelfinal-Ticket. Verfolgen Sie die Partie live auf SRF zwei oder in der Sport App, die Vorberichterstattung beginnt um 4:30 Uhr.
Auf Radio SRF 3 wird das Spiel durchkommentiert.