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SRF-Umfrage vor 1/16-Final Knapp 90 Prozent glauben an ein Schweizer Weiterkommen – und Sie?

Der Optimismus vor dem Sechzehntelfinal gegen Algerien ist nicht nur bei Trainer und Spielern der Nati gross.

02.07.2026, 13:48

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Menschenmenge in roten Trikots jubelt in einem Stadion.
Legende: An der Unterstützung soll es nicht mangeln Die Schweizer Fans hoffen eine Fortsetzung des WM-Abenteuers im Achtelfinal. Keystone/Peter Klaunzer

Der Puls vor dem ersten WM-K.o.-Spiel der Schweiz gegen Algerien am frühen Freitagmorgen steigt. Erfüllt die Nati die Erwartungen und zieht in den Achtelfinal ein?

Die SRF-User sind optimistisch: Nur eine Minderheit prognostiziert in der Umfrage ein Ausscheiden der Yakin-Equipe. Unten können Sie Ihre Stimme weiterhin abgeben.

Schweizer WM-Sechzehntelfinal live bei SRF

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Algerien ist am Freitag (um 5:00 Uhr Schweizer Zeit) in Vancouver der Gegner der Nati im Kampf um das WM-Achtelfinal-Ticket. Verfolgen Sie die Partie live auf SRF zwei oder in der Sport App, die Vorberichterstattung beginnt um 4:30 Uhr.

Auf Radio SRF 3 wird das Spiel durchkommentiert.

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