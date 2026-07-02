Der Optimismus vor dem Sechzehntelfinal gegen Algerien ist nicht nur bei Trainer und Spielern der Nati gross.

Über 80 Prozent glauben an ein Schweizer Weiterkommen – und Sie?

Legende: An der Unterstützung soll es nicht mangeln Die Schweizer Fans hoffen eine Fortsetzung des WM-Abenteuers im Achtelfinal. Keystone/Peter Klaunzer

Der Puls vor dem ersten WM-K.o.-Spiel der Schweiz gegen Algerien am frühen Freitagmorgen steigt. Erfüllt die Nati die Erwartungen und zieht in den Achtelfinal ein?

Die SRF-User sind optimistisch: Nur eine Minderheit prognostiziert in der Umfrage ein Ausscheiden der Yakin-Equipe. Unten können Sie Ihre Stimme weiterhin abgeben.