Mit über 1000 Stimmen wählen die SRF-User den Weitschuss von Haitis Wilson Isidor zum schönsten Tor der WM-Gruppenphase.

Die K.o.-Phase an der WM 2026 ist am Sonntagabend (Schweizer Zeit) schon angelaufen. Nichtsdestotrotz an dieser Stelle nochmals ein Rückblick auf die Vorrunde:

Insgesamt 215 Treffer fielen in der Gruppenphase an der dezentralen Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada. Aufgrund der Aufstockung auf 48 Teams ist diese Vielzahl an Treffern wenig überraschend gleichbedeutend mit einem Allzeit-Rekord.

Wir haben die SRF-Userinnen und User aufgefordert, das bislang schönste Tor vor der Fortsetzung mit der K.o.-Phase zu bestimmen. Total 4438 Voten gingen ein, fast ein Viertel aller Stimmen (1098) fiel dabei auf den Treffer von Wilson Isidor. Der Sunderland-Söldner erzielte am letzten Gruppenspieltag im Pool C das zwischenzeitliche 2:1 für Underdog Haiti gegen Marokko.

Manzambi und Shomurodov komplettieren Podest

Auf das Podest schaffte es mit Johan Manzambi auch ein Schweizer. Der Genfer Shootingstar vollendete am 2. Spieltag gegen Bosnien-Herzegowina eine schöne Kombination zum 3:0. Mit 731 Stimmen resultierte im Tor-Rating Platz 2.

Komplettiert wird das Podest von Eldor Shomurodov. Der freche Schlenzer des Usbeken zum 1:0 gegen die Demokratische Republik Kongo erhielt von den SRF-Usern 591 Stimmen und landete auf Rang 3.

Die komplette Auswertung