Wer trifft auf wen in der 1. Runde der K.o.-Phase der WM 2026? Hier die wichtigsten Infos zu den Sechzehntelfinals.

Legende: Hier wird die Schweiz ihren Sechzehntelfinal bestreiten Das Stadion in Vancouver, wo die Schweiz Kanada in der Gruppenphase 2:1 schlug. Verity Griffin – FIFA/FIFA via Getty Images

Südafrika – Kanada (Sonntag, 28. Juni, 21:00 Uhr)

Spielort: Los Angeles, USA, Kapazität: 70'000

Bisherige WM-Duelle: keine

Nach der Niederlage gegen die Schweiz muss Kanada nun in den USA antreten. Dennoch dürfte dem WM-Co-Gastgeber die Unterstützungs-Hoheit im Stadion weiterhin gewiss sein. Beide Teams haben sich erstmals für die K.o.-Phase einer WM qualifiziert und schafften damit bereits Historisches. Eine Mannschaft wird mit dem Achtelfinal-Einzug noch weiter Geschichte schreiben.

Brasilien – Japan (Montag, 29. Juni, 19:00 Uhr)

Spielort: Houston, USA, Kapazität: 72'000

Bisherige WM-Duelle: Japan – Brasilien 1:4 (2006, Gruppenphase)

Brasilien ist auf dem Papier der klare Favorit – auf den ersten Blick. Doch aufgepasst: Die letzte Partie zwischen diesen beiden Nationen ging an Japan. Im Oktober 2025 sicherten sich die Ostasiaten gegen den Rekordweltmeister am Kirin Challenge Cup einen 3:2-Sieg – den ersten nach zuvor elf Niederlagen und zwei Remis. Es darf eine Partie auf Augenhöhe erwartet werden.

Deutschland – Paraguay (Montag, 29. Juni, 22:30 Uhr)

Spielort: Boston, USA, Kapazität: 65'000

Niederlande – Marokko (Dienstag, 30. Juni, 03:00 Uhr)

Spielort: Monterrey, Mexiko, Kapazität: 53'500

Bisherige WM-Duelle: Marokko – Niederlande 1:2 (1994, Gruppenphase)

Die Niederlande wurden ihrer Favoritenrolle in der Gruppe F gerecht, Marokko klassierte sich in der Gruppe C hinter Brasilien auf Rang 2 – ein fast logisches Duell also. Nun darf man gespannt sein, ob der WM-Halbfinalist von 2022 erneut gross auftrumpft – oder aber «Oranje» kein weiteres Marokko-Märchen zulassen wird.

Elfenbeinküste – Norwegen (Dienstag, 30. Juni, 19:00 Uhr)

Spielort: Dallas, USA, Kapazität: 94'000

Bisherige WM-Duelle: –

Im Kampf um den Gruppensieg gab Norwegen gegen Frankreich im Prinzip schon vor dem Anpfiff Forfait. Die B-Elf ging zum Abschluss mit 1:4 unter, kann nun aber unter anderem auf einen ausgeruhten Erling Haaland zählen. Ob der Poker gegen die Elfenbeinküste aufgeht? Gegen die Ivorer haben die Norweger noch nie gespielt.

Frankreich – Schweden (Dienstag, 30. Juni, 23:00 Uhr)

Spielort: New Jersey, USA, Kapazität: 82'500

Mexiko – Dritter C/E (Mittwoch, 1. Juli, 03:00 Uhr)

Spielort: Mexiko City, Mexiko, Kapazität: 83'000

Sieger L – Dritter I/J/K (Mittwoch, 1. Juli, 18:00 Uhr)

Spielort: Atlanta, USA, Kapazität: 75'000

Belgien – Dritter A/I/J (Mittwoch, 1. Juli, 22:00 Uhr)

Spielort: Seattle, USA, Kapazität: 69'000

USA – Bosnien-Herzegowina (Donnerstag, 2. Juli, 02:00 Uhr)

Spielort: San Francisco, USA, Kapazität: 71'000

Bisherige WM-Duelle: keine

Die USA entfachten mit dem Gruppensieg die WM-Euphorie im eigenen Land so richtig. Da kann auch die 2:3-Niederlage zum Abschluss gegen die Türkei nichts daran ändern. Bosnien-Herzegowina musste als Dritter der Schweizer Gruppe B nur kurz zittern, ehe die Sechzehntelfinal-Teilnahme fix war. Die beiden Teams trafen bislang zweimal in Testspielen aufeinander, einmal gewannen die USA 1:0, einmal gab es ein 0:0.

Spanien – Zweiter J (Donnerstag, 2. Juli, 21:00 Uhr)

Spielort: Los Angeles, USA, Kapazität 70'000

Zweiter K - Zweiter L (Freitag, 3. Juli, 01:00 Uhr)

Spielort: Toronto, Kanada, Kapazität: 45'000

Schweiz - Dritter G/J (Freitag, 3. Juli, 05:00 Uhr)

Spielort: Vancouver, Kanada, Kapazität: 54'000

Australien – Ägypten (Freitag, 3. Juli, 20:00 Uhr)

Spielort: Dallas, USA, Kapazität: 94'000

Argentinien – Kap Verde (Samstag, 4. Juli, 00:00 Uhr)

Spielort: Miami, USA, Kapazität: 65'000

Sieger K – Dritter E/I/L (Samstag, 4. Juli, 03:30 Uhr)

Spielort: Kansas City, USA, Kapazität: 73'000

FIFA WM 2026