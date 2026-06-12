Legende: Bangt um seine womöglich letzte WM-Teilnahme Neymar. Imago Images/Latin Sport Images

Brasilien muss in seinem ersten WM-Vorrundenspiel gegen Marokko (Sonntag, 00:00 Uhr) und womöglich sogar in der gesamten Gruppenphase auf Superstar Neymar verzichten. «Er arbeitet hart, um so schnell wie möglich fit zu sein. Wir hoffen, dass er kommende Woche wieder voll ins Training einsteigen kann», erklärte Trainer Carlo Ancelotti.

Die Wade zwickt noch immer

Neymar laboriert weiter an den Folgen einer Wadenverletzung. Zuletzt hatte der Verband mitgeteilt, dass der 34-Jährige Fortschritte mache. Er werde «den geplanten Prozess der Genesung und des körperlichen Aufbaus fortsetzen». Auch am Tag vor dem Spiel gegen Marokko fehlte Neymar im Training. Schon die beiden Testspiele gegen Panama und Ägypten hatte der Stürmer des FC Santos verpasst.

Neymars Berufung für die WM kam überraschend, löste in Brasilien jedoch grosse Freude aus. Der Rekordtorjäger der Seleçao hat seit mehr als zweieinhalb Jahren kein Länderspiel mehr bestritten. Für Marokko ändert sich durch den Ausfall laut Trainer Mohamed Ouahbi nichts. «Wir haben uns auf einen Match mit und ohne Neymar vorbereitet. Für uns ändert sich nichts.»

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