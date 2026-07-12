Remo Freuler verscheucht nach dem WM-Out gegen Argentinien Gedanken an einen Nati-Rücktritt.

Remo Freuler hat nach dem Ende des WM-Abenteuers für die Schweiz im Viertelfinal gegen Argentinien angekündigt, seine Länderspielkarriere fortsetzen zu wollen.

«Wir haben noch einiges vor in der Nati. Heute hat man gesehen, dass vieles möglich ist. Deshalb geht es schon noch weiter», meinte der 34-Jährige.

Wie geht es auf Klubebene weiter?

Der Mittelfeldspieler bestätigte im SRF-Interview, dass er sich viele Gedanken gemacht habe. «Ich muss ja auch meine sonstige Zukunft noch klären.» Damit sprach er seine Situation beim Klub an: Freulers Vertrag bei Bologna ist kürzlich ausgelaufen.

Das Bekenntnis Freulers zur Nati kommt bei Trainer Murat Yakin gut an. «Das ist sehr erfreulich», sagte er. Allgemein habe man für die künftigen Aufgaben «viele positive Punkte» mitgenommen.