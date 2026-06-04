Frankreich verliert das zweitletzte Testspiel vor der WM gegen die Elfenbeinküste trotz Führung mit 1:2.

Mit Spanien kommt auch ein anderer Titelfavorit zu Hause gegen den Irak nicht über ein 1:1 hinaus.

Schweden verpasst im letzten Test einen Heimsieg spät. Der Iran hingegen feiert eine gelungene Generalprobe.

WM-Mitfavorit Frankreich hat vor heimischem Publikum in Nantes eine überraschende Niederlage einstecken müssen. Der zweitletzte Test vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada gegen die Elfenbeinküste ging mit 1:2 verloren. Und das, obwohl es nach den ersten 45 Minuten noch 1:0 gestanden hatte. ManCitys Rayan Cherki belohnte offensivstarke Franzosen kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 1:0.

In der 2. Halbzeit, in welcher der wohl baldige neue Rekordtorschütze Kylian Mbappé nicht mehr spielte, glich Guéla Doué nach 8 Minuten zum 1:1 aus. Ausgerechnet der in Frankreich geborene und spielende Verteidiger, dessen Bruder Désiré Doué bei «Les Bleus» nicht zum Einsatz kam. Guéla Doué war es auch, der Amad Diallos 2:1-Siegtreffer in der 84. Minute vorbereitete.

«La Roja» uninspiriert

Europameister Spanien hat im vorletzten WM-Test Steigerungspotenzial offenbart. Gegen den Irak reichte es dem Team von Luis de la Fuente – noch ohne den angeschlagenen Lamine Yamal – in La Coruna nur zu einem 1:1.

«La Roja» hatte dominant begonnen und einen Vorstoss des Irak direkt bestraft, Ferran Torres schloss einen Konter erfolgreich ab (16.). Mit dem ersten Abschluss der Gäste glich Merchas Doski aus (27.), wobei Goalie Joan Garcia keine gute Figur machte. Nach der Pause taten sich die Spanier schwer, auch weil de la Fuente stark rotierte.

Den letzten Test bestreitet Spanien in der Nacht auf Dienstag in Puebla (MEX) gegen Peru. Zum WM-Auftakt geht es gegen Kap Verde, die weiteren Gegner sind Saudi-Arabien und Uruguay. Der Irak hat in der Nacht auf Mittwoch in Illinois seine Generalprobe gegen Venezuela. Die Gegner an der WM sind Norwegen, Frankreich und Senegal.

Schweden-Wende reicht nicht

Im schwedischen Solna sahen die Gastgeber gegen die nicht qualifizierten Griechen bis tief in die Nachspielzeit wie die sicheren Sieger aus. Viktor Gyökeres mit einem abgefälschten Freistoss (53.) und Gustaf Nilsson (69.) hatten die Partie im 2. Durchgang gedreht. Doch zu einer erfolgreichen WM-Generalprobe reichte es nicht: Georgios Masouras traf in der 95. Minute zum 2:2-Ausgleich.

Die Schweden, die 3 Tage nach dem 1:3 gegen Norwegen erneut Schwächen offenbarten, reisen mit einigen Sorgen nach Nordamerika. Dort treffen sie im 1. WM-Spiel in Guadalajara auf Tunesien, weitere Gegner sind die Niederlande und Japan.

Iran siegt in letztem Test – weiter Fragezeichen bei US-Einreise

Der Iran kam vor der brisanten Anreise nach Nordamerika zu einem Testspielerfolg. Im türkischen Antalya resultierte gegen Mali dank Toren von Saeid Ezatolahi (12.) und Ramin Rezaeian (55.) ein 2:0-Sieg. Das Duell fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Am Samstag ist für die Iraner ein Flug nach Spanien geplant, bevor es von dort aus weiter zum Turnier-Quartier in Tijuana geht. Ursprünglich hatte die Mannschaft ihr Camp in Arizona geplant, dieses wurde dann nach Mexiko verlegt. Die Gruppenspiele finden in den USA statt, allerdings wartet die iranische Auswahl weiterhin auf Visa für die Einreise. Die 1. WM-Partie soll der Iran am 15. Juni in Los Angeles gegen Neuseeland bestreiten. Danach warten noch Belgien und Ägypten auf das Team Melli.

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