Der Mittelfeldspieler der «Bafana Bafana» wurde nahe Kapstadt leblos aufgefunden. Die Todesursache ist noch unklar.

Legende: Unerwartet verstorben Jayden Adams. Imago/Icon Sportswire

Südafrika trauert um seinen WM-Teilnehmer Jayden Adams. Der 25-Jährige ist unerwartet gestorben. Der leblose Körper des Mittelfeldspielers sei am Samstagmorgen in einem Haus in einem Vorort von Kapstadt entdeckt worden, berichteten Medien unter Berufung auf die Polizei.

Sportminister Gayton McKenzie sagte in einer Erklärung: «Mit tiefer Bestürzung und schwerem Herzen habe ich vom Tod von Jayden Adams erfahren. Der südafrikanische Fussball hat eines seiner hellsten jungen Talente verloren.»

Die Todesursache ist noch nicht bekannt. McKenzie appellierte an Medien und Öffentlichkeit, aus Rücksicht auf die Familie von Spekulationen abzusehen.

Adams schon an der WM durchgeschüttelt

Adams kam an der WM in allen drei Vorrundenpartien Südafrikas zum Einsatz. Einen Tag vor dem Spiel gegen Tschechien war seine Grossmutter verstorben. Im Sechzehntelfinal gegen Kanada (0:1) sass Adams auf der Ersatzbank. Auf Klubebene war er seit 2025 für den südafrikanischen Spitzenklub Mamelodi Sundowns aus Pretoria tätig.