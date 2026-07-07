Legende: Schweizer Hoffnungsträger im Pech Johan Manzambi verpasst das Kolumbien-Spiel verletzt. imago images/Sports Press Photo

Johan Manzambi steht Murat Yakin im WM-Achtelfinal am Dienstagabend Schweizer Zeit gegen Kolumbien nicht zur Verfügung.

Der Schweizer Senkrechtstarter verletzt sich im Abschlusstraining am Knie.

Ruben Vargas und Djibril Sow werden derweil mittun können.

Die Schweizer Nati muss im WM-Achtelfinal am Dienstagabend gegen Kolumbien definitiv auf Johan Manzambi verzichten. Den 20-Jährigen, der an der laufenden Endrunde bisher als dreifacher Torschütze und zweifacher Vorbereiter glänzte, setzt eine Knieprellung ausser Gefecht. Diese zog sich Manzambi im Abschlusstraining in Vancouver zu.

Mit seinen drei Toren und zwei Assists gehört der 20-jährige Genfer in Diensten des SC Freiburg zu den grossen Entdeckungen dieser WM.

Entwarnung gab es dafür bei den Personalien Ruben Vargas und Djibril Sow. Die beiden Nati-Spieler waren ebenfalls fraglich, stehen nun aber auf dem Matchblatt. Vorerst nimmt das Duo aber auf der Bank Platz.

Aebischer und Jaquez fehlen

Weiter verletzt fehlen hingegen Michel Aebischer und Luca Jaquez. Das Duo hatte schon in den vergangenen Tagen wegen muskulären Beschwerden nur individuell trainieren können.