Der 18-jährige Angreifer von Bayern München muss für die Weltmeisterschaft in Übersee Forfait geben.

Legende: Die erste WM muss warten für Lennart Karl. KEYSTONE/EPA/KAMIL KRZACZYNSKI

Bundestrainer Julian Nagelsmann muss wenige Tage vor dem WM-Start einen Personalschock verkraften. Lennart Karl, der 18-jährige Jungstar des FC Bayern München, fällt für das Turnier in Nordamerika aus.

Karl zog sich im Abschlusstraining vor dem letzten Testspiel gegen Co-Gastgeber USA einen Muskelbündelriss im linken Oberschenkel zu, wie der DFB mitteilte.

Nagelsmann: «Es tut mir wahnsinnig leid»

Karl hatte erst am 27. März seinen Einstand in der A-Nationalmannschaft beim 4:3 in der Schweiz gegeben. Beim 4:0 gegen Finnland folgte sein Startelf-Debüt – er galt als klare Option für die erste Elf.

«Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny. Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz und seinem Tempo super in die Mannschaft gepasst», sagte Nagelsmann.

Der Bundestrainer reagierte umgehend und nominierte Assan Ouédraogo von RB Leipzig nach. Der 20-Jährige hatte im November gegen die Slowakei sein Länderspiel-Debüt gefeiert und gleich getroffen. Er reist in den kommenden Tagen ins WM-Quartier in Winston-Salem (North Carolina).

FIFA WM 2026