Legende: Hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert Ralf Rangnick. imago images/Branislav Racko

Ralf Rangnick bleibt österreichischer Nationaltrainer. Der 67-jährige Deutsche verlängerte seinen nach der WM auslaufenden Vertrag bis nach der Kampagne für die EM 2028 in Grossbritannien und Irland, wie Österreichs Fussballverband ÖFB mitteilte.

Zuletzt war Rangnick von der AC Milan umworben, die einen neuen Sportchef sucht. Österreich startet am frühen Mittwochmorgen Schweizer Zeit gegen Jordanien in seine erste WM seit 1998. Die weiteren Vorrundengegner sind Weltmeister Argentinien und Algerien.

Pröll erleichtert

Rangnick ist seit Sommer 2022 im Amt und führte sein Team schon an die EM 2024. «Ich freue mich sehr, dass wir unseren Fans kurz vor dem Start der WM diese grossartigen Nachrichten präsentieren können», sagte der ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzende Josef Pröll. «Die nun geschaffene Klarheit ist insbesondere für die Mannschaft von grosser Bedeutung.»

Dank einiger Sponsoren habe der ÖFB Rangnick «ein attraktives und wirtschaftlich darstellbares Gesamtpaket für die kommenden zwei Jahre geschnürt». Angaben zu den Vertragsdetails machte Pröll nicht.

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