Legende: Wie schon 2014 kommt's zum WM-Duell zwischen der Nati und Argentinien. Keystone / PETER KLAUNZER

Die Schweiz hat es geschafft. Dank dem dramatischen Penalty-Erfolg gegen Kolumbien steht die Nati zum ersten Mal seit der Heim-WM 1954 im Viertelfinal einer Weltmeisterschaft. Nach zwei Spielen in Vancouver steht dem Team von Murat Yakin wieder eine Reise bevor. Die Partie gegen Argentinien wird in der Nacht auf Sonntag (03:00 Uhr, Schweizer Zeit) in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri ausgetragen. Das Stadion fasst 73'000 Zuschauer.

Mit dem Gegner hat die Nati noch eine Rechnung offen. Gegen die Südamerikaner haben die Schweizer an einer WM bereits zwei Mal gespielt – und zweimal verloren. Neben dem 0:2 an der WM 1966 ist vor allem der Achtelfinal an der WM 2014 noch in Erinnerung. Eine heroisch kämpfende Nati musste sich in Brasilien dem späteren Vize-Weltmeister mit 0:1 n.V. geschlagen geben. Granit Xhaka und Ricardo Rodriguez waren damals bereits mit von der Partie.

Messi in Topform

Sind für die Nati aller guten Dinge drei? Eine Überraschung gegen den Titelverteidiger scheint angesichts der letzten Auftritte der Südamerikaner nicht ausgeschlossen. Sowohl gegen Kap Verde (3:2 n.V.) als auch gegen Ägypten (3:2 nach 0:2-Rückstand) bekundete Argentinien seine liebe Mühe. Allerdings befindet sich Superstar Lionel Messi in Topform. Nicht weniger als acht Tore hat der 39-Jährige an dieser WM bereits auf dem Konto.

So könnte hinterher der Weg an der Endrunde gar noch weitergehen (alle Angaben in MESZ)

Halbfinal: Mittwoch, 15. Juli, 21:00 Uhr in Atlanta

Kleiner Final: Samstag, 18. Juli, 23:00 Uhr in Miami

Final: Sonntag, 19. Juli, 21:00 Uhr in New York City

WM 2026