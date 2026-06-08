Ein Bild auf Social Media mit einer Warnung vor Schlangen verursachte im Ausland Aufruhr rund um die Nati.

Vor einigen Tagen postete der Schweizer Verband ein Übersichtsbild der Trainingsanlage an der Jewish Academy auf Instagram. Darauf war neben Bereichen fürs Umziehen, fürs Gym und dem Trainingsplatz auch ein rot schraffierter Bereich zu sehen, der mit «Snake Area» bezeichnet war.

Hintergrund des Bildes: Es gibt in Kalifornien tatsächlich sechs giftige Schlangenarten – und die Reptilien waren auch bei Journalisten immer mal wieder ein Thema rund um die Nati. Mit dem Bild reagierte die Social-Media-Crew der Nati mit einem Augenzwinkern auf die Thematik.

Wir fühlen uns hier sicher und müssen das Camp nicht wechseln.

Nur: Im Ausland wurde die angebliche Angst vor den Schlangen ernst genommen. In den USA und Spanien erschienen Artikel, die die giftigen Reptilien vorstellten. Beim Verband trudelten Anfragen aus aller Welt ein, ob das Nati-Camp in San Diego nicht sicher sei und man die Location wechseln müsse.

Am Montag nahm der Verband diesen Berichten früh den Wind aus den Segeln: «Wir fühlen uns hier sicher und wohl und müssen das Camp nicht wechseln», hiess es an der Medienkonferenz. Auch Michel Aebischer erklärte, er habe bislang keine einzige Schlange gesehen.