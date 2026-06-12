Die kanadischen Behörden weisen Ghanas Thomas Partey wegen Visa-Problemen zurück. Der 32-Jährige steht wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht.

Legende: Ist in Kanada nicht willkommen Thomas Partey. Imago Images/Gareth Evans

Wenn Ghana am Donnerstag in Toronto auf Panama trifft, wird Thomas Partey fehlen. Dem Mittelfeldspieler, der diese Saison in Spanien bei Villarreal absolvierte, wurde von kanadischen Behörden die Einreise verweigert. Partey könne wegen Visa-Problemen nicht von Ghanas WM-Quartier in Boston (USA) nach Kanada reisen, bestätigte die Fifa der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage.

Urteil wohl erst 2027

Partey steht seit April wegen Missbrauchsvorwürfen vor Gericht, die nächste Anhörung ist für den Oktober angesetzt. Dem 32-Jährigen wird vorgeworfen, im Dezember 2020 eine Frau in London zweimal vergewaltigt zu haben. Vor dem Southwark Crown Court in London plädierte Partey auf nicht schuldig. Ein Urteil soll nicht vor Mitte 2027 fallen.

Zuvor war Partey im Juli 2025 wegen fünf weiteren Fällen von Vergewaltigung und einem Fall von sexueller Nötigung angeklagt worden, die sich auf die Jahre 2021 und 2022 beziehen. Die Vorwürfe stammen von mehreren Frauen. Der Beschuldigte wies auch damals sämtliche Vorwürfe zurück.