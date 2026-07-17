Die zahlreichen Waldbrände in Kanada setzen der New Yorker Luft dieser Tage heftig zu. Ist der WM-Final gar in Gefahr?

Legende: Hat New York erreicht Der ungesunde Waldbrand-Rauch aus Kanada. Imago Images/UPI Photo/John Angelillo

Kurz vor dem WM-Final vor seinen Toren befindet sich New York im wetterbedingten Ausnahmezustand. Am Donnerstag meldete die Regierung die Luftqualität in Teilen der Millionenstadt in der Kategorie «ungesund».

«Die Kombination aus gefährlicher Hitze und schlechter Luft stellt eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit der New Yorker dar», erklärte Bürgermeister Zohran Mamdani, weitreichende Massnahmen wurden daher ergriffen. So waren in den letzten Tagen hunderte Kühlungszentren in den fünf Bezirken geöffnet, kostenlose Masken bei unzähligen öffentlichen Einrichtungen verfügbar.

Schwere Waldbrände in Kanada

Allein in der kanadischen Provinz Ontario sind derzeit fast 200 aktive Brände registriert, der Rauch zog in den letzten Tagen immer weiter Richtung Süden. In mehreren US-Bundesstaaten gelten daher Luftqualitätswarnungen.

Erlösung könnte allerdings am späten Samstagnachmittag kommen. Wie The Athletic berichtet, soll dann einsetzender Regen für Abkühlung sorgen und dabei auch den Rauch zumindest in Teilen vertreiben.

FIFA WM 2026