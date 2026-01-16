Brasilien schlägt Japan im WM-Sechzehntelfinal in Houston mit 2:1.

Die Brasilianer drehen dabei einen 0:1-Rückstand, Gabriel Martinelli erzielt in der 95. Minute den Siegtreffer.

Im Achtelfinal trifft das Team von Carlo Ancelotti auf den Sieger des Duells zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen.

Es lief bereits die 5. Minute der Nachspielzeit und die Verlängerung lag in der Luft, als die Brasilianer nochmals auf die japanische Verteidigung zurollten. Ao Tanaka geriet in die Bredouille und verlor die Kugel. Bruno Guimaraes reagierte blitzschnell und bediente Gabriel Martinelli im Zentrum.

Der Arsenal-Star zog mit dem Innenrist ab und traf via Innenpfosten zum siegbringenden 2:1. Der stark aufspielende Japan-Goalie Zion Suzuki war mit den Fingerspitzen noch dran. Wenige Minuten später war die Partie zu Ende – und für Brasilien die Wende nach dem Schock vollbracht.

Die Japaner waren nämlich in der ersten Halbzeit in Führung gegangen. Nach einem Fehlpass von Danilo in die Füsse von Kaishu Sano ging's blitzschnell: Der Mainz-Akteur liess sich von niemandem aufhalten, versuchte sein Glück auf Strafraumhöhe – und versorgte den Ball flach ins linke Toreck (29.).

Nach der Pause war eine Reaktion vom Team von Trainer Carlo Ancelotti gefordert – und die kam wuchtig. Seine Equipe kam wie von der Tarantel gestochen aus der Kabine zurück und lancierte einen gefährlichen Angriff nach dem anderen.

Brasilien plötzlich furios

In der 52. Minute scheiterte Danilo per Kopf am exzellent parierenden Japan-Keeper Suzuki. Wenig später sah Casemiro seinen Kopfballversuch von Japans Verteidiger Takehiro Tomiyasu auf der Linie abgewehrt. Doch dann, in der 56. Minute, war's geschehen: Eine Flanke von Gabriel Magalhaes fand Casemiros Schädel, der am entfernten Pfosten zum 1:1 einnickte.

Der Ausgleich war aufgrund des Aufwands der Brasilianer in der zweiten Halbzeit hochverdient. Und beinahe kam die «Seleçao» gar zum Doppelschlag, doch Vinicius Juniors Aussenristversuch nach schönem Solo klatschte an den Innenpfosten (58.).

Danach flachte das Spiel unter den Augen der Brasilien-Legenden Ronaldo, Ronaldinho und Roberto Carlos merklich ab, die Verlängerung bahnte sich an – Martinelli hatte etwas dagegen.

So geht es weiter

Im Achtelfinal trifft Brasilien auf den Sieger des Duells zwischen der Elfenbeinküste und Norwegen. Das Spiel im Kampf um die letzten Acht steigt am kommenden Sonntag, 5. Juli, um 22 Uhr Schweizer Zeit in New Jersey.

WM 2026