Erling Haaland schiesst Norwegen mit seinem späten Tor in die WM-Achtelfinals.

Es ist der 1. Sieg der Norweger in einem WM-K.o.-Spiel – die Elfenbeinküste muss die Heimreise antreten.

In der nächsten Runde treffen die Skandinavier auf Brasilien.

Dramatische Schlussminuten in Dallas – mit dem besseren Ende für Norwegen. Der entscheidende Torschütze, wer denn sonst, Erling Haaland:

86. Minute: Der eingewechselte Oscar Bobb spielt einen traumhaften Steilpass in den Strafraum auf Patrick Berg. Dieser behält die Übersicht und sieht den völlig frei stehenden Haaland in der Mitte. Der ManCity-Stürmer trifft den Ball zwar nicht optimal, dieser findet den Weg aber trotzdem ins Tor. Es ist das 2:1 für die Norweger.

Der eingewechselte Oscar Bobb spielt einen traumhaften Steilpass in den Strafraum auf Patrick Berg. Dieser behält die Übersicht und sieht den völlig frei stehenden Haaland in der Mitte. Der ManCity-Stürmer trifft den Ball zwar nicht optimal, dieser findet den Weg aber trotzdem ins Tor. Es ist das 2:1 für die Norweger. 90.+6 Minuten: Von 7 Minuten Nachspielzeit sind knapp 6 schon vergangen. Der Elfenbeinküste bietet sich mit einem Freistoss aus über 25 Metern noch einmal die Chance auf den Ausgleich. Amad Diallo – Torschütze zum 1:1 – trifft die Kugel herrlich. Doch Norwegen-Goalie Orjan Nyland pariert herrlicher.

Von 7 Minuten Nachspielzeit sind knapp 6 schon vergangen. Der Elfenbeinküste bietet sich mit einem Freistoss aus über 25 Metern noch einmal die Chance auf den Ausgleich. Amad Diallo – Torschütze zum 1:1 – trifft die Kugel herrlich. Doch Norwegen-Goalie Orjan Nyland pariert herrlicher. 90.+8 Minuten: Die angezeigte Nachspielzeit ist schon abgelaufen, als die Ivorer noch einen letzten Eckball erhalten. Sogar Goalie Yahia Fofana stürmt nach vorne. Das Drama ist aber vorbei. Diallos Flanke findet keinen Abnehmer.

Zum 1. Mal überhaupt in der Geschichte hat Norwegen ein K.o.-Spiel an einer WM gewonnen. Auch wenn sie für diesen Erfolg etwas Anlaufzeit brauchten. Im 3. Gruppenspiel gegen Frankreich waren die norwegischen Topspieler geschont worden. Gut möglich, dass die Skandinavier wegen der Pause etwas länger brauchten, um ins Spiel zu kommen. Zu Beginn der Partie war es nämlich die Elfenbeinküste, die das Spieldiktat an sich riss und zu ersten Topchancen kam.

Pfeilschnelle ivorische Flügelzange

Die Ivorer hatten den grössten Teil ihrer Angriffe in diesem Turnier über aussen und ihren pfeilschnellen Flügeln Nicolas Pépé und Yan Diomandé gestartet. So waren es ebendiese zwei, die nach 27 Minuten die Führung hauchdünn verpassten. Pépé konnte die butterweiche Flanke seines Pendants aus spitzem Winkel aber nicht im Tor unterbringen.

Während Norwegens Defensive damit beschäftigt war, die Flügelzange des Gegners in den Griff zu bekommen, blieb die Staroffensive um Haaland und Co. erschreckend blass. Der 1. Torschuss des Teams von Stale Solbakken liess 37 Minuten lang auf sich warten, Haalands Kopfball stellte Goalie Fofana aber vor keine Probleme.

Nusas Führungstor aus dem Nichts

Es brauchte eine Einzelaktion von Antonio Nusa, um den Torbann zu brechen. Der Flügelspieler von Leipzig traf mit einem Schlenzer ins weite Eck. So kam es an dieser WM zu einer Premiere: In all ihren Gruppenspielen war es die Elfenbeinküste, die 1:0 in Führung ging. Nun musste sie erstmals diesem Rückstand hinterherlaufen.

Gleichzeitig war das Tor ein Weckruf für Norwegens Offensive, auch mal im Zusammenspiel was zu reissen. Nur 3 Minuten später hatte Haaland das 2:0 auf dem Fuss – ein Ivorer klärte den Volley-Abschluss des norwegischen Stürmers aber stark.

Nach der Pause meldete sich die Elfenbeinküste wieder zurück. Diallo (74.), nach rund einer Stunde ins Spiel gekommen, glich die Partie wieder aus. Nach einem feinen Doppelpass mit Pépé dribbelte sich der Joker durch und versorgte den Ball im Netz. Es war der verdiente Ausgleich, eine Verlängerung wäre zu diesem Zeitpunkt gerecht gewesen. Doch Haaland schickte die Ivorer wenig später nach Hause.

So geht es weiter

Norwegen trifft im Achtelfinal am 5. Juli um 22 Uhr Schweizer Zeit im New-York-New-Jersey-Stadion auf Brasilien.

WM 2026