Frankreich besiegt Schweden im WM-Sechzehntelfinal im New-York-New-Jersey-Stadion mit 3:0.

Doppeltorschütze Kylian Mbappé erzielt die WM-Treffer 17 und 18. Damit liegt er noch ein Tor hinter WM-Rekordhalter Lionel Messi (19).

Im Achtelfinal trifft Frankreich auf Paraguay.

Ein Zuckerpass von Michael Olise in den Lauf von Kylian Mbappé, ein präziser Abschluss in die Maschen – die Entscheidung. Mit dem Tempo und der Kombinationsstärke Frankreichs war Schweden schlichtweg überfordert. Das demonstrierten «Les Bleus» beim Tor zum 3:0 in der 74. Minute eindrücklich.

Nach dem spektakulären Treffer – Mbappés sechster an dieser WM – flachte das Geschehen ab. Schweden schien die Niederlage im New-York-New-Jersey-Stadion einzusehen, während Frankreich einen Gang zurückschaltete.

Nach 94 Minuten pfiff Danny Makkelie die Partie ab. Das Team von Didier Deschamps, der nach dem Tod seiner Mutter wieder an der Seitenlinie stand, wurde seiner Favoritenrolle mehr als gerecht. Der Sieg hätte durchaus höher ausfallen können.

Doppeltes Alu-Pech und doch noch das Führungstor

Der ersten Halbzeit hatte Frankreich besonders nach der Trinkpause den Stempel aufgedrückt. Die Deschamps-Equipe konnte den Druck kontinuierlich erhöhen und kam immer wieder zu brandgefährlichen Gelegenheiten. Gleich zweimal stand dem Führungstor aber der Pfosten im Weg:

32. Minute: Nach einem Eckball braucht Frankreich zwei schnelle und punktgenaue Pässe, um Kylian Mbappé vor dem Tor zu lancieren. Der Captain hat nach der Vorlage von Jules Koundé das halbleere Tor vor sich, trifft aber nur den Pfosten.

Nach einem Eckball braucht Frankreich zwei schnelle und punktgenaue Pässe, um Kylian Mbappé vor dem Tor zu lancieren. Der Captain hat nach der Vorlage von Jules Koundé das halbleere Tor vor sich, trifft aber nur den Pfosten. 36. Minute: Das vielleicht spektakulärste Nicht-Tor der WM-Geschichte: Schweden kann nicht klären, der Ball springt an der Strafraumgrenze hoch zu Olise, der zum Seitfallzieher ansetzt. Aus rund 15 Metern fliegt die Kugel aber erneut an den Pfosten.

Das erste Tor Frankreichs hatte sich längst abgezeichnet – und es fiel kurz vor der Pause. Mbappé verschaffte sich mit einem Dribbling auf der rechten Seite Platz und traf mit einem abgeklärten Schuss ins rechte Eck.

Schweden kam durch Elliot Stroud praktisch umgehend zu einer guten Chance auf den Ausgleich. Der Angreifer setzte seinen Abschluss jedoch neben das Tor. So ging Frankreich mit der Führung in die Pause.

Barcola erhöht

Diese liessen sich «Les Bleus» nicht mehr nehmen. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur gut sieben Minuten, ehe Bradley Barcola zum 2:0 einnetzte. Der Flügelspieler von Paris Saint-Germain war nach einem öffnenden Pass von Olise erfolgreich.

Ein eigener Treffer blieb Bayern-Angreifer Olise trotz mehrerer guter Chancen verwehrt. In der 73. Minute lieferte er vor dem dritten Tor aber eine weitere Vorlage. Und was für eine.

So geht es weiter

Im Achtelfinal bekommen es die Franzosen mit Paraguay zu tun. Die Partie findet am Samstag um 23 Uhr Schweizer Zeit in Philadelphia statt.

WM 2026