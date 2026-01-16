Marokko eliminiert im WM-Sechzehntelfinal in Monterrey die Niederlande.

Die Nordafrikaner erzwingen in der Nachspielzeit eine Verlängerung. Im Penaltyschiessen setzen sie sich mit 3:2 durch.

Im Achtelfinal trifft Marokko am Samstagabend Schweizer Zeit auf Kanada.

Am Ende gewann Marokko den Sechzehntelfinal gegen die Niederlande verdientermassen. Es war jedoch ein Spiel, das die Nordafrikaner auf dem Weg zum Sieg viele Nerven gekostet hatte. Erst im Penaltyschiessen setzte sich Marokko gegen «Oranje» durch. Und auch dort war das Team von Mohamed Ouahbi in Rücklage geraten.

Neil El Aynaoui setzte den ersten marokkanischen Penalty nämlich an die Latte, zuvor hatte Teun Koopmeiners getroffen. Nach Justin Kluiverts Fehlschuss glich Marokko aus, ehe Achraf Hakimi ebenfalls vergab. Die Niederlande konnten aber nicht Kapital schlagen.

Mit Quinten Timber und Crysencio Summerville verschossen die letzten beiden Schützen. Ismael Saibari konnte die Partie anschliessend entscheiden – und tat dies gekonnt. Marokko setzte sich im Penaltyschiessen mit 3:2 durch.

Gakpo mit emotionalem Führungstor

Nach 120 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Die Niederlande gingen in der 72. Minute entgegen dem Spielverlauf während einer Druckphase Marokkos in Führung. Summerville legte im Strafraum am Boden liegend quer zu Cody Gakpo, der das 1:0 erzielte.

Es folgten rührende Szenen: Gakpo und seine Freundin hatten am Wochenende publik gemacht, dass sie ihr gemeinsames Kind verloren hatten. Der 27-Jährige ging emotional zu Boden, seine Mitspieler versammelten sich um ihn herum und schenkten ihm Kraft.

Diop gleicht spät aus

Beinahe hätte Gakpos Treffer die Partie entschieden. Doch Marokko kam in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Nach einer Flanke von Chemsdine Talbi traf Innenverteidiger Issa Diop in der 91. Minute per Kopf zum 1:1. Es war das erste Länderspieltor des 29-Jährigen, der damit eine Verlängerung erzwang.

Dort gehörte die einzige hochkarätige Möglichkeit Marokko. Der eingewechselte Soufiane Rahimi scheiterte in der 96. Minute aus kurzer Distanz am glänzend reagierenden Bart Verbruggen. Der niederländische Goalie rettete sein Team damit ins Penaltyschiessen. Dort versagten seinen Vorderleuten jedoch die Nerven.

So geht es weiter

Im Achtelfinal bekommt es Marokko mit Kanada zu tun. Das Spiel wird am kommenden Samstag, 4. Juli, um 19 Uhr Schweizer Zeit in Houston ausgetragen.

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