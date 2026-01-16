Mit den USA steht auch der dritte Co-Gastgeber der WM 2026 im Achtelfinal.

Das Team von Mauricio Pochettino besiegt Bosnien-Herzegowina in Santa Clara mit 2:0.

Folarin Balogun erzielt das erste Tor und sieht nach dem Seitenwechsel Rot. Die Bosnier können davon aber nicht profitieren.

Als Folarin Balogun in der 64. Minute mit Rot vom Platz gestellt wurde, wurden Erinnerungen an das Playoff-Spiel zwischen Bosnien-Herzegowina und Italien wach. Damals hatten die «Azzurri» ebenfalls geführt und die Partie kontrolliert, ehe Alessandro Bastoni die rote Karte sah und den Bosniern damit neuen Mut einhauchte. Das Team von Sergej Barbarez glich aus und qualifizierte sich im Penaltyschiessen für die WM.

Dort führte der Weg bis in den Sechzehntelfinal, wo man zum Zeitpunkt von Baloguns Platzverweis gegen die USA wieder in Rückstand lag und bis dahin kaum Chancen herausgespielt hatte. Doch eine erneute Wende gelang im San-Francisco-Bay-Area-Stadion nicht.

Tilmann trifft per Freistoss

Die Bosnier übernahmen zwar die Spielkontrolle, taten sich aber weiterhin schwer mit dem Kreieren von Chancen. Die USA verteidigten solide – und nutzten auf der anderen Seite ihre Chance. In der 82. Minute traf Malik Tillman mit einem nicht besonders platzierten Freistoss, der haltbar wirkte, zum 2:0. Es war die Vorentscheidung.

Bosnien-Herzegowina wachte erst in der Nachspielzeit auf und verzeichnete durch Ermin Mahmic zwei gefährliche Gelegenheiten. Ein Torerfolg blieb der Barbarez-Equipe jedoch verwehrt. Die USA brachten das 2:0 über die Zeit und jubelten verdient über die Achtelfinal-Qualifikation.

Balogun bringt die USA in Front

In der ersten Halbzeit hatte sich das erwartet einseitige Spiel entwickelt. Die USA bestimmten das Geschehen, während Bosnien-Herzegowina den Fokus auf die kompakte Defensive legen und über Umschaltmomente gefährlich werden wollte. Allerdings kreierten die Bosnier im ersten Durchgang kaum Chancen.

Anders die USA, die den Abwehrriegel des Gegners mehrfach durchbrechen konnten und in der 45. Minute verdient in Führung gingen. Der Ball landete nach einem Steilpass von Weston McKennie über zwei Verteidiger etwas glücklich vor den Füssen von Folarin Balogun. Der Angreifer liess sich vor dem Tor nicht zweimal bitten und traf zum 1:0. Wenige Minuten zuvor hatte Balogun aus Abseitsposition bereits den vermeintlichen Führungstreffer erzielt.

Der 24-Jährige stand auch in der zweiten Halbzeit im Fokus. Die rote Karte für einen harten Knöcheltreffer kostete seine Mannschaft zwar nicht den Sieg. Balogun wird seinem Team im Achtelfinal allerdings fehlen.

So geht es weiter

Dort wartet mit den Belgiern ein anspruchsvoller Gegner. Die USA fordern die «Roten Teufel» in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit in Seattle heraus.

WM 2026