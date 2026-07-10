Johan Manzambi wird der Schweizer Nati auch im WM-Viertelfinal gegen Argentinien fehlen.

Das bestätigt Trainer Murat Yakin an der Medienkonferenz am Tag vor dem Spiel.

Das Nati-Juwel hat sich im Abschlusstraining vor dem Achtelfinal gegen Kolumbien am Knie verletzt.

Am Tag vor dem WM-Viertelfinalkracher gegen Argentinien herrscht Gewissheit: Johan Manzambi wird wie schon gegen Kolumbien verletzt ausfallen. «Johan kann leider morgen nicht spielen», verkündete Nati-Trainer Murat Yakin an der Medienkonferenz.

Der Genfer hatte sich im Abschlusstraining vor dem Achtelfinal am Knie verletzt und eine Prellung zugezogen. Nun hat er den Wettkampf gegen die Zeit verloren. «Wir haben versucht, ihn fit zu bekommen. Doch für einen Einsatz reicht es noch nicht. Das schmerzt sehr», so Yakin.

Klappt der 1. WM-Halbfinaleinzug auch ohne Manzambi?

Die Nati muss damit in der Nacht auf Sonntag (03:00 Uhr Schweizer Zeit) in Kansas City erneut ohne ihren besten Skorer (3 Tore und 2 Assists) auskommen. In 120 Minuten war der Schweiz gegen Kolumbien kein Tor gelungen, erst im Penaltyschiessen gelang der historische Viertelfinaleinzug. Nun will man erstmals an einer WM die Halbfinals erreichen.