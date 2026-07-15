Legende: Können es kaum erwarten Mikel Oyarzabal und Pau Cubarsi fordern im WM-Final den Titelverteidiger. imago images/Nicolo Campo

Im WM-Final wird Spanisch gesprochen: Der amtierende Weltmeister und Copa-America-Sieger tritt gegen den amtierenden Europameister an. Während Argentinien für den Finaleinzug gleich mehrfach ziemlich unten durch und Comeback-Qualitäten unter Beweis stellen musste, agierte Spanien in der K.o.-Phase souveräner. Die Iberer haben im Turnierverlauf nur einen einzigen Gegentreffer kassiert.

Die Ausgangslage vor dem grossen Showdown scheint dennoch völlig offen. Argentinien hat die Chance, als erstes Team seit Brasilien 1962 den Titel zu verteidigen.

Final: Spanien – Argentinien

Spieldatum: Sonntag, 19. Juli, 21:00 Uhr

Sonntag, 19. Juli, 21:00 Uhr Spielort: New York, USA – Kapazität Stadion: 82'500

New York, USA – Kapazität Stadion: 82'500 Bisheriges WM-Duell: Argentinien – Spanien 2:1 (1966, Gruppenphase)

Das Duell Spanien – Argentinien hat es in der Historie bisher 14-mal gegeben. Die Bilanz ist völlig ausgeglichen: Beide Nationen konnten bei 2 Unentschieden je 6 Partien für sich entscheiden. Die Aussagekraft ist jedoch bescheiden, gab es doch nur einen Ernstkampf: An der WM 1966 in England behielt Argentinien das bessere Ende für sich und zog in der Folge in den Viertelfinal ein. Die Spanier haben ans letzte Duell die besseren Erinnerungen: Gleich mit 6:1 ging ein Testspiel 2018 zu ihren Gunsten aus.

Kleiner Final: Frankreich – England

Spieldatum: Samstag, 18. Juli, 23:00 Uhr

Samstag, 18. Juli, 23:00 Uhr Spielort: Miami, USA – Kapazität Stadion: 65'000

Miami, USA – Kapazität Stadion: 65'000 Bisherige WM-Duelle: England – Frankreich 2:0 (Gruppenphase, 1966), England – Frankreich 3:1 (Gruppenphase, 1982), England – Frankreich 1:2 (Viertelfinal, 2022)

Nach der grossen Enttäuschung im Halbfinal droht England wie 1990 (Niederlage gegen Italien) und 2018 (Niederlage gegen Belgien) der undankbare 4. Platz. Gegen Frankreich ist das Team von Thomas Tuchel eher in der Aussenseiterrolle. Vor vier Jahren in Katar mussten sich die «Three Lions» der «Equipe Tricolore» im Viertelfinal beugen. Nach dem verpassten ersten WM-Final seit 60 Jahren dürfte bei Tuchel und Co. viel mentale Aufbauarbeit gefragt sein. Gleiches gilt für Frankreich, das nach zwei Endspielteilnahmen in Folge diesmal «nur» um den Trostpreis spielt.