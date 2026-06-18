Tschechien und Südafrika trennen sich in der WM-Gruppe A 1:1.

Nach dem frühen Treffer von Michal Sadilek gleicht Teboho Mokoena für Südafrika in der Schlussphase per Handspenalty aus.

Die Partie in Atlanta (Georgia) bietet wenig spielerische Highlights.

Lange verliefen die Bemühungen Südafrikas, zum Ausgleich zu kommen, im Sand. Ankommen wollte der letzte Pass im Atlanta-Stadion im US-Bundesstaat Georgia nicht. Und doch durfte sich das Team von Trainer Hugo Broos am Ende über einen Punkt freuen.

Ein Penalty ermöglichte den Südafrikanern in der 83. Minute den ersten Treffer an einer WM seit dem Heimturnier vor 16 Jahren. Schiedsrichterin Tori Penso (USA) hatte ein Hands des eingewechselten Pavel Sulc nach einem Schuss Thapelo Masekos geahndet. Teboho Mokoena behielt vom Punkt die Nerven.

Tschechien musste am Ende gar froh sein, nicht noch in eine Niederlage geschlittert zu sein. In der siebenminütigen Nachspielzeit liess sich Goalie Matej Kovar aber kein zweites Mal bezwingen. Das 1:1 erhält die Hoffnungen Südafrikas auf ein Weiterkommen am Leben. Tschechien kann mit der Ausbeute von einem Punkt aus zwei Spielen dagegen nicht zufrieden sein.

Viel Leerlauf nach Sadileks frühem Tor

Dabei hatte aus Sicht von Miroslav Koubeks Equipe alles wie gewünscht begonnen. Bis zur Führung dauerte es nur knapp 6 Minuten. Ein schnell ausgeführter, langer Einwurf brachte Südafrika aus dem Konzept. Adam Hlozek legte zurück auf Alexandr Sojka, der an der Strafraumgrenze die Übersicht behielt und auf Michal Sadilek durchsteckte. Dieser liess sich nicht zweimal bitten und schoss zum frühen 1:0 ein.

Die Tschechen, im Vergleich zur 1:2-Niederlage gegen Südkorea auf 5 Positionen verändert, liessen es danach ruhiger angehen. Bis zur Pause brachten sie keinen weiteren Schuss aufs Tor zustande und überliessen dem Gegner mehrheitlich den Ball. Südafrika, das im Spielaufbau erneut ziemliche Schwächen offenbarte, verströmte seinerseits erst kurz vor der Pause so etwas wie Torgefahr. Eine Unsicherheit von Kovar blieb aber unbestraft.

Auch in der zweiten Halbzeit kamen die Tschechen besser aus der Kabine. Vladimir Darida, der vor dem Tor zu lange zögerte, und Lukas Cerv mit einem Distanzschuss verpassten das 2:0 aber in kurzer Folge (47.). Danach übernahm Südafrika wieder das Zepter. Und wurde spät im Spiel belohnt.

So geht es weiter

In der Nacht auf nächsten Donnerstag findet der letzte Spieltag der Gruppe A statt. Tschechien trifft auf Mexiko, Südafrika auf Südkorea. Beide Spiele beginnen um 03:00 Uhr Schweizer Zeit.

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