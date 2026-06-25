Legende: Reuters

Südafrika schafft in der WM-Gruppe A die Überraschung und steht erstmals in der K.o.-Phase.

Thapelo Maseko schiesst die Südafrikaner zum 1:0-Sieg über Südkorea.

Im anderen Spiel schafft Mexiko mit dem 3. Sieg im 3. Spiel die perfekte Gruppenphase. Tschechien scheidet aus.

Damit hätten wohl die wenigsten gerechnet: Nicht Südkorea oder Tschechien, sondern Südafrika steht als Zweiter der Gruppe A direkt im WM-Sechzehntelfinal. Und dies zum ersten Mal überhaupt. Im abschliessenden Gruppenspiel feierte das Team von Hugo Broos einen überraschenden, aber nicht unverdienten 1:0-Sieg über Südkorea.

Klar: Südafrika musste dem Gegner weitaus mehr Ballbesitz zugestehen. Doch Broos stellte seine Schützlinge gut auf das südkoreanische Angriffsspiel ein. Nachdem man in der Startphase eine Druckphase mit zwei gefährlichen Chancen hatte überstehen können, liessen die Südafrikaner nicht mehr viel zu.

Durch Konter setzten sie immer wieder Nadelstiche – und hätten in der 30. Minute bereits in Führung gehen können. Thapelo Maseko und Evidence Makgopa konnten eine Doppelchance aber nicht nutzen.

Maseko mit dem Siegtor

Nach dem Seitenwechsel, als Südkorea weitestgehend die Kontrolle, aber keine grossen Chancen hatte, ging Südafrika nach einem Ballgewinn und schnellem Umschalten in Führung. Tshepang Moremi läuft in der 63. Minute der linken Flanke entlang und beweist mit seinem Pass auf Maseko Übersicht. Der Stürmer trifft durch die Beine Jens Castrops hindurch zum 1:0 für den Underdog.

Südafrika bejubelte den Treffer ekstatisch. Doch es blieb noch eine halbe Stunde zu spielen. Südkorea konnte sich vom Schock aber erst in der Schlussphase erholen. Das Team von Myung-Bo Hong erspielte sich in der 93. Minute eine letzte Grosschance auf den Ausgleich. Goalie Ronwen Williams hielt eine leicht abgefälschte Flanke von Castrop – und damit den Sieg für seine Mannschaft – fest.

Mexiko gewinnt ungefährdet

Im Parallelspiel der Gruppe brachten die Tschechen gegen Mexiko abgesehen von einer frühen Chance durch Denis Visinsky kaum Torgefahr zustande. In einer ereignisarmen ersten Halbzeit neutralisierten sich die beiden Teams gegenseitig, es fielen keine Tore.

Das Toreschiessen holte der Co-Gastgeber, der bereits vor dem abschliessenden Spiel als Gruppensieger feststand, nach. Und zwar gleich dreifach. In der 55. Minute vollendete Mateo Chavez einen sehenswerten Konter zum 1:0. Nur sechs Zeigerumdrehungen später netzte Julian Quinones nach desolatem Abwehrverhalten der Tschechen zum 2:0 ein.

Der erst 17-jährige sah die riesige Lücke, die sich vor dem Strafraum geöffnet hatte, und spielte Jorge Sanchez an. Der Aussenverteidiger stolperte den Ball an Goalie Matej Kovar vorbei. Die Kugel sprang zu Thomas Holes, der den Ball nur noch hätte wegspedieren müssen, beim Klärungsversuch aber Sanchez anschoss. Dadurch blieb der Ball im Strafraum liegen und Quinones konnte mühelos einschieben.

Ochoa wird eingewechselt

Die Schlussphase wurde mit der Einwechslung von Guillermo Ochoa eingeläutet. Die lebende Legende des mexikanischen Fussballs wird nach der WM zurücktreten – und durfte an seiner sechsten WM noch einmal einige Minuten absolvieren. In der 78. Minute kam er unter tosendem Applaus für Stammgoalie José Rangel in die Partie.

Am letzten Treffer seines Teams war der 40-Jährige dann auch beteiligt. Sein Abschlag stand am Ursprung von Alvaro Fidalgos Schlenzer zum 3:0. Der eingewechselte Angreifer traf auf Vorlage von Roberto Alvarado, der von Ochoa angespielt worden war. Das Tor war der Schlusspunkt der Partie, der Mexikos perfekte Gruppenphase besiegelte: 3 Spiele, 9 Punkte und kein einziges Gegentor. Tschechien muss derweil die Heimreise antreten.

WM 2026