Brasilien gewinnt gegen Schottland mit 3:0 und schliesst die Gruppe B an der WM 2026 auf dem ersten Platz ab.

Der Sieg des Rekordweltmeisters ist nie in Gefahr. Vinicius Junior trifft doppelt.

Marokko muss nach einem 4:2-Erfolg über Haiti mit dem zweiten Rang vorliebnehmen.

Brasilien hat das Fernduell um den Gruppensieg gegen Marokko für sich entschieden. Der Rekordweltmeister setzte sich gegen Schottland souverän mit 3:0 durch. Ein Sieg, welcher der Equipe von Carlo Ancelotti in mehrfacher Hinsicht Selbstvertrauen geben dürfte – Stichwort Vinicus-Doppelpack und Neymar-Comeback.

Die «Seleçao» erwischte gegen mutig aufspielende Schotten zwar nicht den besten Start, ging nach einem Geschenk von Scott McKenna allerdings dennoch früh in Führung. Der Innenverteidiger vertändelte vor dem eigenen Strafraum den Ball gegen Rayan, der schnell querlegt zu Vinicius Junior. Der 25-Jährige liess Goalie Angus Gunn mit einem Haken aussteigen und schob in der siebten Minute ein zum 1:0.

Fehlerhafte schottische Abwehr

Die schottische Hoffnung, in Miami einen Punkt zu holen, wurde durch das frühe Gegentor arg geschmälert. Die Defensive wirkte zudem ob des Fehlers verunsichert. In der 22. Minute erhöhte Vinicius Junior nach einem weiteren haarsträubenden Ballverlust vermeintlich auf 2:0 – wegen eines Foulspiels des 25-Jährigen an Jack Hendry zurückgenommen.

Kurz vor der Pause durfte sich der Angreifer von Real Madrid dann doch noch als Doppeltorschütze feiern lassen. Vinicius Junior nickte nach einer sehenswerten Flanke von Bruno Guimaraes in der 45.+3. Minute zum 2:0 ein. Wieder holte sich die schottische Verteidigung keine Bestnoten ab.

Neymar gibt Comeback

Nach dem Seitenwechsel machte Matheus Cunha nach einer weiteren tollen Guimaraes-Vorlage in der 60. Minute den Deckel drauf. Der Jubel beim mehrheitlich in Gelb gekleideten Anhang in Miami war gross – und wurde eine Viertelstunde später bei der Einwechslung von Neymar fast noch lauter. Der 34-Jährige gab 981 Tage nach seinem letzten Einsatz für die «Seleçao» das Comeback.

Der 34-Jährige setzte offensiv einige Akzente und wirkte motiviert. Ein weiteres Tor wollte in der Schlussphase weder Brasilien noch Schottland gelingen. Scott McTominay vergab in der 96. Minute noch eine Grosschance auf den Ehrentreffer für das Team von Steve Clarke. Durch die 0:3-Niederlage muss Schottland nun auf Patzer der Konkurrenz hoffen, sollte es noch mit dem Einzug in die K.o.-Phase.

Spektakel bei Marokko vs. Haiti

Während die Partie in Miami früh entschieden war, erlebten die Fans in Atlanta ein munteres Hin und Her. Underdog Haiti, dessen Ausscheiden bereits vor dem abschliessenden Spieltag feststand, ging gegen Marokko zweimal in Führung. Besonders der Treffer zum 2:1 in der 43. Minute liess sich sehen. Wilson Isidor war mit einem Hammer aus der Distanz erfolgreich.

Der Afrika-Meister konnte aber noch vor der Pause zum 2:2 ausgleichen. Ismael Saibari markierte mit einem Flachschuss sein drittes Turniertor. Nach dem Seitenwechsel nahm Marokko das Heft dann aber in die Hand. Soufiane Rahimi brachte die Nordafrikaner in der 78. Minute erstmals in Führung. Gessime Yassine sorgte mit dem 4:2 in der 89. Minute für die Entscheidung.

So geht es weiter

Gruppensieger Brasilien trifft im Sechzehntelfinal auf den Zweiten der Gruppe F – entweder Japan oder die Niederlande. Die Partie findet am Montagabend um 19 Uhr Schweizer Zeit in Houston statt. Marokko bekommt es in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit in Monterrey mit dem Sieger der Gruppe F zu tun.

WM 2026