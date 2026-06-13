Co-Gastgeber USA gewinnt zum Auftakt in die WM 2026 mit 4:1 gegen Paraguay.

Das Team von Mauricio Pochettino zeigt in Los Angeles einen erfrischenden Auftritt und gewinnt auch in dieser Höhe verdient.

Das zweite Spiel der Gruppe D zwischen der Türkei und Australien findet am frühen Sonntagmorgen Schweizer Zeit statt.

Die USA sind mit einem regelrechten Feuerwerk in die WM im eigenen Land gestartet. Vor über 70'000 Fans im hochmodernen Los-Angeles-Stadion fegte das Team von Mauricio Pochettino Paraguay gleich mit 4:1 vom Platz. Die Hausherren waren ihrem Gegner schlicht in allen Belangen überlegen.

Schon nach knapp acht Minuten gingen die USA in Führung. Nach einer Seitenverlagerung Weston McKennies liess Christian Pulisic auf der linken Seite seine Klasse aufblitzen. Der 27-Jährige setzte sich gegen vier Paraguayer durch und passte den Ball zurück zu McKennie, dessen Querpass von Damian Bobadilla unglücklich ins eigene Tor abgelenkt wurde.

Balogun mit Doppelpack

Der Traumstart spielte den USA unweigerlich in die Karten. Die defensiv orientierten Paraguayer wurden früh übertölpelt. Ihr Plan, möglichst lange die Null zu halten, war damit durchkreuzt. Und es dauerte nicht lange, bis der Gastgeber erneut traf. Vorhang auf für Folarin Balogun:

31. Minute: Mit einem langen Ball hebeln die US-Amerikaner die ganze Paraguay-Defensive aus. Wieder ist es Pulisic auf der linken Seite, der den Platz zu nutzen weiss und querlegt zu Balogun. Der Stürmer trifft unten rechts zum 2:0.

Mit einem langen Ball hebeln die US-Amerikaner die ganze Paraguay-Defensive aus. Wieder ist es Pulisic auf der linken Seite, der den Platz zu nutzen weiss und querlegt zu Balogun. Der Stürmer trifft unten rechts zum 2:0. 45.+5. Minute: Kurz vor der Pause fällt das vorentscheidende 3:0. Balogun wird mit einem Steilpass von Tyler Adams in die Tiefe geschickt. Der 24-Jährige setzt sich im Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch und schnürt mit einem sehenswerten Schlenzer den Doppelpack.

Nach dem Seitenwechsel schalteten die USA einen Gang runter. Die Offensive wurde nicht mehr mit derselben Vehemenz und demselben Tempo forciert, stattdessen fokussierte sich die Pochettino-Elf auf das Verteidigen.

Lange funktionierte dieses Vorhaben nach Plan. Die spielerisch limitierten Paraguayer brachten kaum Torgefahr zustande. Umso überraschender war es, als der Ball in der 73. Minute plötzlich hinter Matt Freese im US-Tor zappelte.

Am Ursprung des Tores stand ein von den USA verlorenes Kopfballduell vor dem Strafraum. Beim aufspringenden Ball agierten die Verteidiger passiv, was Paraguay auszunutzen wusste. Julio Enciso passte nach links zu Mauricio, der ungehindert zum 1:3 einschieben konnte.

Reyna setzt den Schlusspunkt

Der Treffer war allerdings nicht der Beginn einer furiosen Aufholjagd. Vielmehr war es ein Weckruf für die US-Amerikaner, die in der Schlussphase noch einmal auf das vierte Tor drückten. Mit der letzten Aktion der Partie konnten sie sich dann auch belohnen.

Der eingewechselte Giovanni Reyna traf von der Strafraumgrenze herrlich mit dem Aussenrist. Es war der Schlusspunkt in dieser Partie, in der die USA die Euphorie in Energie umwandeln und den Gegner dominieren konnten.

So geht's weiter

Im zweiten Spiel dieser Gruppe treffen am Sonntag um 6 Uhr Schweizer Zeit die Türkei und Australien aufeinander. Für Co-Gastgeber USA steht das zweite Gruppenspiel gegen die «Socceroos» am Freitag um 21 Uhr an, Paraguay misst sich in der Nacht auf Samstag mit der Türkei.

FIFA WM 2026