Deutschland gewinnt das Auftaktspiel der Gruppe E an der WM 2026 gegen WM-Neuling Curaçao gleich mit 7:1.

Nach einem Startfurioso der Deutschen trifft FCZ-Spieler Livano Comenencia zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Bei der folgenden Gala in Houston zeichnet Kai Havertz als einziger Doppeltorschütze verantwortlich.

Der Jubel kannte bei den Spielern und Fans von Curaçao keine Grenzen mehr, als Livano Comenencia im 1. WM-Spiel des Landes nach gut 20 Minuten zum 1:1 gegen Deutschland ausglich. Der Aussenverteidiger vom FCZ kam 15 Meter vor dem Tor plötzlich frei zum Abschluss. Joshua Kimmich lenkte noch unglücklich ab und so hatte Manuel Neuer bei seinem Comeback im Deutschland-Tor keine Chance, den Ausgleich zu verhindern.

Es war ein Schock für das deutsche Team, das zuvor nach Belieben dominiert hatte. Nach dem frühen 1:0 von Felix Nmecha (6.) kamen die DFB-Akteure beinahe im Minutentakt zu Grosschancen auf das 2:0. Nach dem Ausgleich aus dem Nichts dauerte es dann einige Minuten, bis Deutschland wieder zu seinem Spiel fand und reagieren konnte – dann setzten sie allerdings zu einem Schützenfest an.

Premieren-Treffer für Schlotterbeck und Brown

Innenverteidiger Nico Schlotterbeck war es, der die neuerliche Führung mit einem Kopfball erst noch verpasste, dies aber wenige Minuten später nachholte. Nach einem Eckball von Nathaniel Brown nickte der 26-Jährige in der 38. Minute zum 2:1 ein. Es war sein 1. Treffer im Nationaldress im 28. Länderspiel. Noch vor dem Pausenpfiff sorgten die Deutschen dann für die Entscheidung.

In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit ging Riechedly Bazoer gegen Nmecha im eigenen Strafraum zu ungestüm zu Werke. Kai Havertz verwandelte den fälligen Elfmeter souverän. Und gleich nach dem Seitenwechsel folgte der nächste deutsche Treffer. Jamal Musiala war 68 Sekunden nach Wiederanpfiff nach einem Schnittstellenpass von Kimmich aus spitzem Winkel erfolgreich.

Joker Undav überzeugt

Mit der beruhigenden Führung im Rücken nahm Nagelsmann fortan auch die ersten Wechsel vor und brachte unter anderen Mittelstürmer Deniz Undav, den viele Fans statt der Option mit Havertz als falscher Neun schon von Beginn an gefordert hatten. Und der Stuttgart-Profi lieferte in seinem ersten WM-Spiel sogleich ab. Erst bereitete er das 5:1 von Nathaniel Brown mit der Hacke vor, dann traf er selbst zum 6:1.

Doch auch Havertz wusste in seiner Rolle zu überzeugen. Mit einem Lupfer zum 7:1-Schlussstand – erneut nach einem Assist Undavs – machte auch der Arsenal-Angreifer Werbung in eigener Sache. Der 27-Jährige war der einzige Spieler im deutschen Kader, der schon vor dem Start ins Turnier an einer WM eingenetzt hatte und steht nach nun 3 WM-Partien in seiner Karriere bereits bei 4 Toren.

So geht's weiter

Für beide Teams steht das zweite Gruppenspiel am nächsten Samstag auf dem Programm. Deutschland will in Toronto gegen die Elfenbeinküste (22:00 Uhr Schweizer Zeit) den 2. Sieg einfahren. Curaçao kommt in Kansas City gegen Ecuador (2:00 Uhr in der Nacht auf Freitag) zur nächsten Chance auf seine ersten WM-Punkte. Beide Spiele sehen Sie live bei SRF.

WM 2026