Die Niederlande und Japan trennen sich an der WM 2026 in Dallas 2:2.

Alle Treffer fallen in der zweiten Halbzeit. Virgil van Dijk und Crysencio Summerville sind für die «Elftal» erfolgreich, Keito Nakamura und Daichi Kamada gleichen jeweils aus.

Im anderen Spiel der Gruppe F treffen in der Nacht auf Montag Schweden und Tunesien aufeinander.

Die Niederlande steuerten auf einen erfolgreichen WM-Auftakt zu. Bis zur 89. Minute führten sie im riesigen Kessel des Dallas-Stadions mit 2:1. Dann schlug Japan nach einem Eckball noch einmal zu. Eher zufällig wurde Daichi Kamada zum Torschützen: Er lenkte einen Kopfball von Teamkollege Koki Ogawa unhaltbar für den niederländischen Goalie Bart Verbruggen zum späten Ausgleich ab. Dabei blieb es.

Das Duell der Nummern 8 und 18 der Fifa-Weltrangliste war mit Spannung erwartet worden. Erst in der zweiten Halbzeit wurden die beiden Teams den Erwartungen auch gerecht. Innert 13 Minuten fielen gleich 3 Treffer.

Van Dijk eröffnet Skore

Virgil van Dijk brach für «Oranje» in der 51. Minute den Bann. Der Captain war nach einem Freistoss vorne geblieben. Prompt fand Ryan Gravenberch den Kopf seines Liverpool-Klubkollegen. Dieser setzte den Ball via entfernten Pfosten ins Netz. Für den 34-jährigen van Dijk war es das erste Tor an der Endrunde eines grossen Turniers.

Japan schüttelte sich kurz und setzte dann zur Reaktion an. Nach einem Angriff über links legte Takefusa Kubo zurück auf Keito Nakamura, der per Flachschuss zum 1:1 traf (57.). Noch einmal 7 Zeigerumdrehungen später war die niederländische Führung wiederhergestellt. WM-Debütant Crysencio Summerville, der den noch leicht angeschlagenen Memphis Depay ersetzte, schlenzte das Leder mit seinem schwächeren linken Fuss in die Ecke. Die Vorarbeit kam erneut von Gravenberch.

Die Niederländer, die über weite Strecken mehr fürs Spiel taten, verpassten es in der Folge, mit einem dritten Tor für klare Verhältnisse zu sorgen. Cody Gakpo vergab eine gute Viertelstunde vor Schluss eine Chance auf das 3:1. Danach setzte Japan zur Schlussoffensive an, die letztlich von Erfolg gekrönt war.

So geht's weiter

Im anderen Spiel der Gruppe stehen sich in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit Schweden und Tunesien gegenüber (04:00 Uhr auf SRF zwei). Die Niederlande bekommen es am Samstag mit Schweden zu tun, Japan tags darauf mit Tunesien.

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