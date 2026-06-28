Kroatien setzt sich zum Abschluss der WM-Gruppe L gegen Ghana mit 2:1 durch und zieht als Gruppenzweiter in die K.o.-Phase ein. Auch Ghana ist als Gruppendritter weiter.

In Philadelphia gelingt Nikola Vlasic in der 83. Minute das entscheidende Tor nach einem Corner.

Den Gruppensieg holt sich England dank einem 2:0-Erfolg gegen Panama in New Jersey. Harry Kane stellt dabei einen neuen Rekord auf.

Nikola Vlasic ist bei Kroatien nach dem Duell mit Ghana der gefeierte Held. Der 28-jährige Offensivspieler traf in der 83. Minute nach einem Corner von Captain Luka Modric zum entscheidenden 2:1. Der Kopfball ging via Pfosten ins Tor von Benjamin Asare, der erneut FCSG-Goalie Lawrence Ati Zigi vertrat. In der 17. Minute war Vlasic mit einem Schuss aus rund 20 Metern noch an der Aluminiumstange gescheitert – es hätte das 1:0 bedeutet.

Durch diesen Vollerfolg zieht Kroatien in der Tabelle an Ghana vorbei auf Rang 2 und steht damit direkt in den Sechzehntelfinals. Schon qualifiziert gewesen waren die Ghanaer, die mit 4 Punkten als einer der 8 besten Gruppendritten in der K.o.-Runde stehen.

1:1 Ghanas hält nicht lange

Der Sieg für Kroatien im Philadelphia-Stadion ging letztlich in Ordnung. Der Vizeweltmeister von 2018 war über die gesamte Spieldauer gesehen die leicht bessere Mannschaft gewesen. Petar Sucic brachte Zlatko Dalics Team in der 31. Minute mit einem Prachtstreffer aus rund 25 Metern in Führung. Der Teamkollege von Manuel Akanji und Yann Sommer bei Inter traf zwischen den Beinen von Derrick Luckassen hindurch in die untere linke Ecke zum 1:0 (31.).

Luckassen machte seinen «Fehler» in der 73. Minute wieder gut. Der Innenverteidiger und Bruder von Niederlande-Stürmer Brian Brobbey netzte nach einem Freistoss des eben eingewechselten Ernest Nuamah zum 1:1 ein. Der Ausgleich wurde wegen einer möglichen Abseitsstellung zwar noch überprüft, dann aber doch gegeben. Es war Luckassens 1. Länderspieltor im erst 2. Länderspiel.

Bei den Kroaten standen Modric und Ivan Perisic bei einer WM zum 20. Mal in der Startelf – das ist in Kroatien Rekord.

England dank Bellingham und Kane

Im New-York-New-Jersey-Stadion waren die Topstars Jude Bellingham und Harry Kane die prägenden Figuren des Duells zwischen England und Panama. Bellingham hatte die bis zu diesem Zeitpunkt sehr enttäuschenden «Three Lions» in der 62. Minute mit dem 1:0 erlöst. Nach einer Ecke von Bukayo Saka hielt der Akteur von Real Madrid nur den Fuss hin.

5 Minuten später flankte Bellingham auf Torjäger Harry Kane, der locker zum 2:0 einnickte. Mit seinem 11. WM-Tor ist der Stürmer von Bayern München nun neuer WM-Rekordtorschütze Englands. Diesen Rekordtreffer hatte Kane wenige Minuten zuvor noch verpasst, als er an Orlando Mosquera gescheitert war (57.).

Jener Abschluss von Kane nach nicht ganz einer Stunde war die gefährlichste Aktion Englands bis dahin. Thomas Tuchels Team blieb wie zuletzt gegen Ghana (0:0) wieder vieles schuldig. Panama kam in der 91. Minute beinahe noch zum Anschlussgoal und damit zum Ehrentor bei dieser WM – wegen Abseits zählte dieses jedoch nicht.

So geht's in den 1/16-Finals weiter

1. Juli, 18:00 Uhr, Atlanta: England – Dritter Gruppe I/J/K

3. Juli, 01:00 Uhr, Toronto: Zweiter Gruppe K – Kroatien

4. Juli, 3:30 Uhr, Kansas City: Erster Gruppe K – Ghana

FIFA WM 2026