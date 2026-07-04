Legende: Der Topstar in der Mitte Bayerns Luis Diaz führt Kolumbien an. Keystone/AP/FERNANDO VERGARA

Die Schweiz trifft im WM-Achtelfinal auf Kolumbien.

Das Spiel findet am kommenden Dienstagabend, 7. Juli, um 22 Uhr Schweizer Zeit in Vancouver (CAN) statt.

Der Match ist live auf SRF zwei zu sehen, die Vorberichterstattung startet um 21:10 Uhr.

Die nächste Hürde für die Nati auf dem Weg in den WM-Viertelfinal heisst Kolumbien. Die Südamerikaner zogen als Gruppensieger vor Portugal in die Sechzehntelfinals ein und setzten sich dort gegen Ghana durch.

Die bisherigen WM-Auftritte von Kolumbien

Wiedersehen in den USA

An Kolumbien hat die Schweiz nicht die besten Erinnerungen. In 4 Spielen resultierten 2 Niederlagen, 1 Remis und nur 1 Sieg.

Bereits vor 32 Jahren trafen die beiden Teams an der WM in den USA aufeinander. Es war das 3. Gruppenspiel und trotz einer 0:2-Niederlage qualifizierte sich die Schweiz für den Achtelfinal, in dem Spanien (0:3) Endstation bedeutete. Kolumbien hingegen hatte die Segel bereits nach der Vorrunde streichen müssen.

Das erste Duell zwischen der Schweiz und Kolumbien endete mit einem 2:2-Unentschieden im Jahr 1985. Das bislang einzige Mal siegte die Schweiz 1991 mit 3:2. Und das dritte und bis dato letzte Testspiel fand im Rahmen der Vorbereitung auf die Heim-EURO 2008 statt, im März 2007 auf einer USA-Reise in Miami. Die Nati verlor 1:3. Alex Frei erzielte das einzige Schweizer Tor mittels Penalty.

Lange Schweizer Durststrecke

Während Kolumbien letztmals an der WM 2014 in Brasilien im Viertelfinal stand (und dort mit 1:2 am Gastgeber scheiterte), wartet die Schweiz schon bedeutend länger. Ein Vorstoss in die Runde der letzten 8 wäre aus doppelter Hinsicht historisch.

Die Schweiz stand letztmals bei der Heim-WM 1954 im Viertelfinal (und verlor dort in der Hitzeschlacht von Lausanne trotz 3:0-Führung mit 5:7 gegen Österreich). Damals folgten nach der Gruppenphase aber direkt die Viertelfinals. Die Nati überstand an einer WM-Endrunde nie mehr als eine K.o.-Runde. 1934 setzte sich die SFV-Auswahl im Achtelfinal gegen die Niederlande durch, 1938 gegen Grossdeutschland. Im Viertelfinal war dann jeweils Schluss.

Viertelfinal gegen den amtierenden Weltmeister?

In einem möglichen Viertelfinal würde der Sieger der Partie zwischen Argentinien und Ägypten warten. Für die Runde der letzten 8 müsste die Schweiz nach 3 Spielen in Folge in Vancouver an einen neuen Austragungsort reisen. Die Partie fände in der Nacht auf Sonntag, 12. Juli, um 3 Uhr früh Schweizer Zeit in Kansas City (USA) statt.

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