England und Frankreich liefern im Spiel um WM-Platz 3 ein grosses Spektakel. Das schreiben die internationalen Medien.

Legende: Ein Spiel für weit mehr als 10 Tore Zwischen Frankreich und England gab es Chancen hüben wie drüben. Reuters/Marco Bello

England hat sich in einem 10-Tore-Festival den 3. WM-Platz gesichert. Das Team von Trainer Thomas Tuchel bezwang Frankreich mit 6:4. Die internationale Presse schwärmt über das Spiel, in England werden auch die Pfiffe gegen Tuchel thematisiert.

England:

Daily Mail: «Was ist denn hier los? Solche Spiele werden wir wohl nicht mehr oft sehen. Das war das Niveau eines Wohltätigkeitsspiels. Soccer Aid. Baller League. Kein richtiger Fussball. Es wurde zwar durch einige desaströse Abwehrleistungen begünstigt, aber das Angriffsspiel war umso brillanter.»

Guardian: «Das Spiel, das bedeutungslos ist, zählte zu den Höhepunkten des Turniers, in dem Rekorde purzelten. Es endete mit einer herzlichen Umarmung zwischen Thomas Tuchel und Didier Deschamps. Das war wirklich fantastisch.»

Daily Star: «Zu Beginn des Abends kümmerte sich niemand um das bedeutungslose Spiel um Platz 3, aber am Ende des Duells war die ganze Welt davon gefesselt. Tuchel wurde vor dem Anpfiff von wütenden englischen Fans ausgebuht, weil seine Mannschaft gegen Argentinien in der Schlussphase kläglich versagt hatte. Nachdem England im Halbfinal in den letzten 30 Minuten keine einzige Torchance herausgespielt hatte, entschied Tuchel, den Anker zu liften, und England überrollte ein lustloses Frankreich.»

Frankreich:

L'Équipe: «Zum Abschluss ein Feuerwerk. Was als Hommage an Didier Deschamps nach 14 Jahren im Amt gedacht war, entwickelte sich zu einem der verrücktesten Spiele seiner Amtszeit. In seinem 185. und letzten Spiel als Trainer der französischen Nationalmannschaft erlebte er die mit Abstand schlechteste Halbzeit seiner Karriere.»

RMC Sport: «Ein Schiffbruch wie die Titanic. Die französische Mannschaft geht im Spiel um Platz 3 gegen England unter. In Didier Deschamps' letztem Spiel nach 14 Jahren zeigten ‹Les Bleus› nichts, sodass die Partie bereits zur Halbzeit mit dem deutlichen 0:4 entschieden war.»

Italien:

Corriere dello Sport: «10 Tore, ein Spiel, das in die Geschichte eingehen wird – nicht nur, weil Mbappé damit mit 22 Toren die ewige Rangliste anführt. Sondern weil es uns daran erinnert, dass Fussball letztendlich der schönste Sport der Welt war und ist, der Sport, in dem Leben und Leistung untrennbar miteinander verbunden sind.»

Spanien:

Marca: «Wer behauptet, das Spiel um Platz 3 sei sinnlos? Frankreich und England lieferten uns womöglich das unterhaltsamste Spiel der Weltmeisterschaft.»

As: «Der Druck war weg und das merkte man, als die beiden Mannschaften uns in einem Spiel, das sich wie ein Freundschaftsspiel anfühlte, in Miami 10 Tore lieferten.»