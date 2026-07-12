Die Nati verliert den WM-Viertelfinal in Kansas City gegen Argentinien mit 1:3 n.V. Nach 90 Minuten stand es 1:1.

Die Schweiz muss ab der 73. Minute und einer gelb-roten Karte gegen Breel Embolo wegen einer Schwalbe in Unterzahl agieren.

Den entscheidenden Treffer erzielt Julian Alvarez in der 112. Minute.

Im Halbfinal trifft Argentinien am Mittwochabend (21:00 Uhr MESZ) in Atlanta auf England. Die «Three Lions» schalteten Norwegen aus.

Manchmal lohnt es sich eben doch, das Regelbuch genau durchzulesen. Hätte Breel Embolo dies vor der WM getan, er hätte sich womöglich in der 70. Minute des WM-Viertelfinals gegen Argentinien nicht zu einer plumpen Schwalbe hinreissen lassen. Weil er es in einem Zweikampf mit Leandro Paredes eben doch tat, flog er vom Platz.

Dies, weil Schiedsrichter Joao Pinheiro Paredes nach dem Rencontre Gelb gezeigt hatte, dieser Embolo jedoch gar nicht berührt hatte. Nach VAR-Intervention korrigierte der Portugiese seinen Entscheid, nahm die Verwarnung gegen Paredes richtigerweise zurück und zeigte Embolo, der schon in der 1. Halbzeit Gelb gesehen hatte, die Ampelkarte. Ein regeltechnisch korrektes Verdikt – für die Schweizer aber ein brutales.

Schlechter Lohn

Der Nati, die zu diesem Zeitpunkt gegen den Weltmeister am Drücker gewesen war, wurde dadurch komplett der Stecker gezogen. Nati-Coach Murat Yakin stellte von seinem bevorzugten 4-3-3- auf ein ultradefensives 5-3-1-System um.

Legende: Die entscheidende Szene Schiedsrichter Joao Pinheiro zeigt Breel Embolo die gelb-rote Karte. AP Photo/Ed Zurga

Die Schweizer kamen in der Folge kaum noch in Ballbesitz, geschweige denn zu eigenen Chancen. Sie kämpften aber aufopferungsvoll und hielten den Weltmeister lange in Schach. Es brauchte zudem einen glänzend aufgelegten Gregor Kobel, um die Verlängerung zu erreichen:

85. Minute: Der BVB-Hüter bleibt gegen Superstar Lionel Messi lange stehen und behändigt seinen Lob-Versuch. Zwar war eine Abseitsstellung von «La Pulga» angezeigt worden, sie war jedoch knapp.

Der BVB-Hüter bleibt gegen Superstar Lionel Messi lange stehen und behändigt seinen Lob-Versuch. Zwar war eine Abseitsstellung von «La Pulga» angezeigt worden, sie war jedoch knapp. 90. Minute +2: Messi vernascht Granit Xhaka am Strafraum und zielt mit rechts knapp daneben.

Messi vernascht Granit Xhaka am Strafraum und zielt mit rechts knapp daneben. 90. Minute +9: Kobel taucht nach einem Seitfallzieher von Lisandro Martinez in seine rechte Ecke und fischt den Ball noch aus der Ecke.

Auch in der Verlängerung verhinderte der 28-Jährige zunächst gegen Messi einen Rückstand. Doch in der 112. Minute war auch er machtlos, als Julian Alvarez Mass nahm. Der wechselwillige Stürmer von Atletico Madrid schnibbelte den Ball mit seinem rechten Fuss zum 2:1 perfekt in die entfernte hohe Ecke.

Während die Argentinier – und mit ihnen fast das ganz ausverkaufte Arrowhead Stadium – frenetisch jubelten, war die Nati geschlagen. In der 121. Minute sorgte Lautaro Martinez nach einem Konter noch für das 3:1.

Erster Rückstand der WM-Kampagne

Während der regulären Spielzeit hatte die Schweiz den Weltmeister über weite Strecken kontrolliert. Und doch lief sie schon ab der 10. Minute einem Rückstand hinterher – dem ersten übrigens in der kompletten WM-Kampagne. Nach einem Eckball von Messi hatte sich Alexis Mac Allister im Rücken von Djibril Sow freigelaufen und erzielte per Kopf das 1:0. Es sollte für lange Zeit der einzige Abschluss aufs Schweizer Tor bleiben.

Die Nati fand erst nach der Pause so richtig ins Spiel und belohnte sich in der 67. Minute durch Dan Ndoye. Nach einem Doppelpass mit Ricardo Rodriguez überwand der Nottingham-Akteur Emiliano Martinez im argentinischen Tor aus spitzem Winkel zwischen den Beinen hindurch zum 1:1. Es sollte jedoch der letzte Schweizer Jubel im Spiel und an der ganzen WM 2026 bleiben.

So geht es weiter

Nach sechs WM-Spielen endet das WM-Abenteuer für die Nati. Doch noch ganz ist die Reise nicht vorbei: Am Montag fliegt die Nati per Charter zurück in die Schweiz, wo ihr am Dienstag in Zürich ein Empfang bereitet wird (live bei SRF zu sehen). Für Argentinien steht am Mittwoch der WM-Halbfinal gegen England an.

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