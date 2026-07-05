Gegen WM-Co-Gastgeber Mexiko wäre England im Achtelfinal in der Nacht auf Montag zu favorisieren – gäbe es da nicht etliche Erschwernisse.

Legende: Braucht Luft zum Atmen Harry Kane. Imago/Icon Sports Wire

Einen Harry Kane hat Mexiko nicht in seinen Reihen. Nur schon wegen des Super-Vollstreckers müsste England im Achtelfinal vom Sonntagabend Ortszeit (Montag, 02:00 Uhr MESZ) Favorit sein.

Und da sind im Team von Thomas Tuchel ja noch Spieler wie Jude Bellingham, Declan Rice oder Marcus Rashford. Bei den Buchmachern werden Englands Siegchancen höher eingeschätzt als jene des Co-Gastgebers.

Die letzten Auftritte der Teams

Dennoch: Auf die Engländer warten neben dem mexikanischen Team, das nach vier Siegen und null Gegentoren auf einer Erfolgswelle surft, einige zusätzliche Hindernisse:

Höhenluft: Das Spiel findet im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt auf 2200 m über Meer statt. Die Höhenluft erschwert die Sauerstoffaufnahme und vermindert somit die Leistungsfähigkeit. Mexikos Spieler hatten in drei der vier bisherigen Spielen Zeit, ihre Körper an die dünnere Luft anzupassen. England reiste zwar einen Tag früher an als üblich, trotzdem sagt Tuchel: «Das ist natürlich ein grosser Nachteil.» Ausserdem verändert die Höhenluft die Flugbahn des Balles – auch hier: Vorteil Mexiko dank Gewöhnung.

Das Spiel findet im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt auf 2200 m über Meer statt. Die Höhenluft erschwert die Sauerstoffaufnahme und vermindert somit die Leistungsfähigkeit. Mexikos Spieler hatten in drei der vier bisherigen Spielen Zeit, ihre Körper an die dünnere Luft anzupassen. England reiste zwar einen Tag früher an als üblich, trotzdem sagt Tuchel: «Das ist natürlich ein grosser Nachteil.» Ausserdem verändert die Höhenluft die Flugbahn des Balles – auch hier: Vorteil Mexiko dank Gewöhnung. Gewittergefahr: Die Prognosen sehen rund um die Anspielzeit unsicheres Wetter voraus. Kurzzeitig wurde gemäss Medienberichten gar erwogen, das Spiel vorzuziehen. Von einem gewitterbedingten Unterbruch wären natürlich beide Teams gleichermassen betroffen – wer könnte damit besser umgehen?

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den WM-Achtelfinal zwischen Mexiko und England können Sie am Montag ab 02:00 Uhr (MESZ-Zeit) live auf SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen. Übertragungsstart ist um 01:50 Uhr.

Auswärtsspiel: Mexiko wird von einem frenetischen Heimpublikum angetrieben werden. Auch wenn englische Profis mit dem Auswärtsnachteil umzugehen wissen: 83'000 Kehlen für oder gegen einen können allenfalls einen Unterschied ausmachen, auf die Willenskraft des Teams – oder vielleicht sogar bei heiklen Schiedsrichterentscheidungen. Ein WM-Spiel hat Mexiko im Aztekenstadion jedenfalls noch keines verloren.

Mexiko wird von einem frenetischen Heimpublikum angetrieben werden. Auch wenn englische Profis mit dem Auswärtsnachteil umzugehen wissen: 83'000 Kehlen für oder gegen einen können allenfalls einen Unterschied ausmachen, auf die Willenskraft des Teams – oder vielleicht sogar bei heiklen Schiedsrichterentscheidungen. Ein WM-Spiel hat Mexiko im Aztekenstadion jedenfalls noch keines verloren. Hand Gottes: Wohl kaum. Aber das WM-Spiel Englands im Jahr 1986 in eben diesem Aztekenstadion gegen Argentinien ist in aller Munde. Und Maradonas Hands-Tor – das heute vom VAR natürlich sofort aberkannt würde. Kann England 40 Jahre später den Fluch brechen?

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