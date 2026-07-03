Von Diego Maradona wurde Lionel Scaloni einst abgekanzelt. Nun bestreitet er Freitag um Mitternacht im WM-Sechzehntelfinal gegen Aussenseiter Kap Verde sein 100. Spiel als Argentinien-Trainer.

Legende: Stellt sich ungern selbst ins Rampenlicht Lionel Scaloni. Keystone/EPA/Albert Pena

«Ein super Typ, aber er kann nicht einmal den Verkehr regeln», sagte Diego Maradona 2018 über Lionel Scaloni. Die harten Worte aus dem Mund der grossen argentinischen Überfigur waren nur ein Ausdruck der Skepsis, die dem zunächst als Interimstrainer eingesetzten Scaloni in seinem Heimatland entgegenschlug. Als Nachfolger von Jorge Sampaoli, der an der WM 2018 in Russland im Achtelfinal an Frankreich gescheitert war, sollte das Engagement Scalonis eigentlich nur sechs Monate dauern. Acht Jahre später ist er immer noch da.

Er hat alle Kritiker Lügen gestraft: Im WM-Sechzehntelfinal gegen Kap Verde coacht er die «Albiceleste» zum 100. Mal. Nach dem Titel vor vier Jahren ist ihm der Platz im argentinischen Fussball-Olymp ohnehin schon längst gewiss.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Sechzehntelfinal zwischen Argentinien und Kap Verde sehen Sie spät am Freitag ab 23:50 Uhr live auf SRF zwei. Der Anpfiff in Miami erfolgt um Mitternacht.

«La Scaloneta» seit Jahren im Höhenflug

Im Duell mit dem krassen Aussenseiter wäre alles andere als ein 73. Sieg für den 48-Jährigen eine riesige Überraschung. «Um ehrlich zu sein, hätte ich nie im Leben gedacht, einmal auf 100 Spiele zu kommen. Das ist ein sehr schöner Moment», meinte der ehemalige Aussenverteidiger von Deportivo La Coruña und Lazio Rom vor der Partie.

Die Fans haben den zurückhaltenden Scaloni schon vor dem alles überstrahlenden WM-Triumph in Katar ins Herz geschlossen. Mit dem Gewinn der Copa America 2021 beendete er eine 28 Jahre währende Pokalflaute. 2024 gelang prompt die Titelverteidigung. Ihm zu Ehren trägt die argentinische Nationalmannschaft mittlerweile den Übernamen «La Scaloneta».

Scaloni herzt 91-jährigen Journalisten an Medienkonferenz

In seiner Amtszeit musste Scaloni gerade einmal 9 Niederlagen hinnehmen, zuletzt im September 2025 in einem Test gegen Ecuador. Zwischen 2019 und 2022 gab es eine über dreijährige Phase ohne ein einziges verlorenes Spiel.

Vertrag läuft aus – Verlängerung nur Formsache?

Nach einem bisher idealen Turnierverlauf mit drei Siegen – getragen vom sechsfachen Torschützen Lionel Messi – deutet vorerst wenig darauf hin, dass Argentinien in Stolpern geraten könnte. Der Weg in den Halbfinal scheint vergleichsweise leicht: Im Achtelfinal würde der Sieger der Affiche Ägypten - Australien warten, im Viertelfinal könnte es zum Aufeinandertreffen mit der Schweiz oder Kolumbien kommen.

Das Abschneiden an dieser WM hat wohl auch Einfluss auf die Zukunft Scalonis. Momentan stehen die Zeichen auf eine langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit: Der Vertrag des Coaches, der Ende Jahr ausläuft, soll bis 2031 verlängert werden. Erste Gespräche haben gemäss argentinischen Medien bereits stattgefunden.

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