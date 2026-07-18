Frankreich und England spielen am Samstag an der WM um Platz drei – doch die Motivation hält sich in Grenzen.

Legende: Steht am Samstag zum letzten Mal an der Seitenlinie Frankreichs Didier Deschamps. IMAGO / STEINSIEK.CH

Der grosse Louis van Gaal echauffierte sich bereits vor mehr als einem Jahrzehnt über dieses Spiel. «Das sollte niemals gespielt werden», sagte der Niederländer. «Das Schlimmste ist, dass man dadurch eine WM mit zwei Niederlagen nacheinander beenden könnte.» Van Gaal hatte valide Argumente – und trotzdem wird das Spiel um Platz drei bei Weltmeisterschaften weiterhin ausgetragen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Spiel um Platz 3 zwischen Frankreich und England gibt es am Samstag ab 22:30 Uhr live auf SRF zwei zu sehen. Anpfiff ist um 23:00 Uhr. Die Partie kommentiert Dani Kern. Im Studio diskutiert Moderatorin Annette Fetscherin mit den Gästen Martina Moser und Ratinho.

Die Begeisterung hält sich auch bei Frankreich und England in Grenzen, die sich am Samstag in Miami gegenüberstehen. «Niemand von uns oder den Franzosen will diesen Match spielen. Wir wollten in den Final», sagte Englands Trainer Thomas Tuchel. Dennoch gibt es durchaus Dinge, für die es sich zu spielen lohnt.

Abschied für Deschamps

Es ist das letzte Spiel für Didier Deschamps als Nationaltrainer Frankreichs. Seit 2012 lenkt er «Les Bleus», führte die Mannschaft zum WM-Titel 2018, zur Vize-Weltmeisterschaft 2022 und war EM-Zweiter 2016.

Es war ein alles andere als normales Turnier für Deschamps. Während der WM starb seine Mutter, für die Beerdigung flog der 57-Jährige zurück nach Frankreich und überliess seinem Assistenten das letzte Gruppenspiel.

Die Spieler dürfte es motivieren, Deschamps mit einem Sieg aus dem Turnier zu verabschieden. «Er ist für einige Spieler wie ein zweiter Vater. Das war bei mir nicht der Fall, aber er hat mir so oft das Vertrauen gegeben, dass ich ihm das auf dem Platz immer zurückzahlen wollte», sagte Ex-Nationalspieler Olivier Giroud über die Team-Chemie.

Tuchel unter Beschuss

Nach dem Halbfinal-Aus und der harten Kritik aus England steht Tuchel unter Druck. Nach der Niederlage gegen Argentinien berichteten englische Medien, der Trainer geniesse das Vertrauen des Verbandes weiterhin. Doch die Leistung gegen Frankreich dürfte in die Analyse mit einbezogen werden. Noch droht das Szenario, dass England die eigentlich erfolgreiche WM mit zwei Niederlagen beendet.

«Es ist eine grosse Leistung, den Halbfinal erreicht zu haben. Aber das will momentan niemand hören, ich übrigens auch nicht», sagte Tuchel und versprach: «Wir werden uns professionell auf das Spiel vorbereiten.»

Mbappé jagt Messi

Das grosse Wettballern ist weiterhin nicht vorbei. Lionel Messi und Kylian Mbappé führen die Torjäger-Liste gemeinsam mit acht Treffern an. Jude Bellingham und Harry Kane könnten mit aktuell je sechs Toren ebenfalls noch vorbeiziehen.

Für Mbappé wäre sogar noch ein Rekord möglich. Der 27-Jährige liegt mit 20 WM-Toren in seiner Karriere nur einen Treffer hinter Messi. Geht man davon aus, dass der Argentinier seine letzte WM spielt, könnte sich Mbappé eine Bestmarke sichern, die er wohl für die kommenden Jahrzehnte behalten wird.

Prämie als Trostpreis

Das Spiel um Platz 3 hat durchaus auch einen finanziellen Aspekt. Der Dritte erhält ein um etwa 1,75 Millionen Euro höheres Preisgeld als der Vierte. Das ist auch für wohlhabende Verbände wie die von Frankreich und England nicht wenig Geld.

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